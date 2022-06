Rezervoar napolnil na točilnem mestu, kjer je viselo obvestilo, da goriva ni

Bralec, ki se ukvarja s prevozi, je zaradi narave svojega dela veliko časa na cesti. Tako je tudi danes moral na pot. Okrog 10. ure se je ustavil na enem izmed Petrolovih bencinskih servisom v Celju, kjer je želel napolniti svojega jeklenega konjička. A na točilni postaji ga je pričakalo obvestilo, da goriva ni. Včeraj sem že v Kranju videl, da so ljudje, kljub obvestilom, da goriva ni, točili gorivo, zato sem se odločil, da danes to tudi sam poskusim, nam je povedal bralec, avtor posnetka.

Kljub obvestilu je začel s polnjenjem in bil prijetno presenečen, ko je ugotovil, da gorivo teče v rezervoar njegovega vozila. Dogodek je tako posnel in ga objavil na družbenih omrežjih. Ko je rezervoar napolnil, je odšel k blagajni in zaposlene vprašal, ali jim je res zmanjkalo goriva ali se delajo norca iz ljudi? Ostal je brez odgovora, je pa pojasnil, da ni imel drugih težav in so ga korektno postregli. Ob tem je dodal, da očitno ponudniki pogonskih goriv čakajo, da bodo cene poskočile in bodo lahko gorivo prodajali dražje.

Za komentar smo se obrnili tudi na Petrol, njihove odgovore pa še čakamo.

Gospodarski minister Matjaž Han je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da je ministrstvo na teren poslalo vse tržne inšpektorje, ki so na voljo. "Da pregledajo, ali vsi spoštujejo trenutno regulirane cene ter ali prihaja morda do zavajanja potrošnikov. Računam, da bomo imeli kmalu kakšno poročilo. Če se bo izkazalo, da je prišlo do kršitev zakonodaje, bodo naše inšpekcijske službe reagirale," je zagotovil.