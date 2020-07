Kartice za brezplačen javni prevoz spremljata visoka poštnina in osebni prevzem

Vozovnice za brezplačen javni prevoz je do danes naročilo že skoraj 50.000 upravičencev. Naša bralka jo je naročila prek spleta, ob prevzemu na pošti pa je bila nad zneskom presenečena. Morala je namreč plačati 6 evrov – 3 evre za kartico in še enkrat toliko za poštnino. Na Pošti Slovenije pojasnjujejo, da gre za pošiljke, ki jih pošiljatelj odda kot knjižene, kar pomeni, da so vse evidentirane in sledljive v procesu prenosa. Osebni prevzem kartice na blagajnah avtobusne postaje Ljubljana medtem znaša 5 evrov.

Od 1. julija se lahko upokojenci oziroma osebe, starejše od 65 let, imetniki invalidske evropske kartice in vojni veterani brezplačno vozijo v medkrajevnem javnem potniškem prometu. Po ocenah Ministrstva za infrastrukturo gre za okoli 600.000 oseb. Kot so danes na ministrstvu povedali za 24ur.com, je brezplačno celoletno vozovnico do zdaj naročilo že skoraj 50.000 upravičencev. Za njeno pridobitev je treba izpolniti vlogo, ki je objavljena na spletni strani ministrstva, in predložiti osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oz. evropsko kartico ugodnosti za invalide. Strošek izdaje kartice, na kateri je brezplačna vozovnica, znaša 3 evre, kar pokrije strošek kartice in zavarovanja in se plača na prodajnem mestu. "Če upravičenec želi kartico prejeti po pošti, se strošek plača po povzetju. Ob tem pa je potrebno opozoriti, da nastanejo dodatni stroški, stroški poštnine, ki znašajo 3 evre," piše na straneh vlade.

icon-expand V medkrajevnem javnem potniškem prometu se po novem lahko brezplačno vozi okoli 600.000 oseb. FOTO: Aljoša Kravanja

Poštnina znaša tri, osebni prevzem pa dva evra In prav zato se je na naše uredništvo obrnila upokojenka, ki je kartico za brezplačen javni prevoz naročila prek spleta. Ko jo je hotela prevzeti na pošti, je morala plačati 6 evrov – 3 evre za kartico in 3 za poštnino. Zanimalo jo je, zakaj je poštnina tako visoka. S tem vprašanjem smo se obrnili na Pošto Slovenije, kjer so nam pojasnili, da kartice za brezplačen javni prevoz pošiljajo različna prevozna podjetja, ki opravljajo javni prevoz oseb. "Pošta Slovenije opravlja prenos pošiljk z navedenimi karticami, in sicer gre v tem primeru za knjižene pošiljke s storitvama 'odkupnina' in 'poštnino plača naslovnik'. Vse pošiljke so s strani pošiljateljev oddane kot knjižene, kar pomeni, da je vsaka pošiljka evidentirana ter sledljiva v procesu prenosa. Pošiljatelj ima s tem potrdilo o oddaji s številko pošiljke, prav tako mora prevzem pošiljke s podpisom potrditi naslovnik," so zapisali. Omenjene pošiljke so oddane s storitvijo "odkupnina" v znesku 3 evre, kar pomeni, da mora Pošta Slovenije odkupni znesek vsake vročene pošiljke nakazati pošiljatelju kartice. Skupni znesek je tako sestavljen iz odkupnega zneska, stroška pošiljanja kartice ter 22 % DDV-ja na storitve.

icon-expand Bralka je morala na pošti plačati 6 evrov – 3 evre za kartico in 3 za poštnino.

Na Slovenskih železnicah pojasnjujejo, da so se za pošiljanje pošiljk po pošti odločili preventivno, zaradi ukrepov, povezanih s covid-19. "Zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z virusom COVID-19 predlagamo, da obrazce oddate prek običajne ali elektronske pošte. Prav tako si vozovnico priskrbite šele takrat, ko nameravate medkrajevni javni potniški promet dejansko koristiti," pozivajo. Tisti, ki bi kartico želeli osebno prevzeti, pa se lahko zglasite na prodajnih mestih IJPP, torej na avtobusnih in železniških postajah.Avtobusna postaja v Ljubljani na spletnih straneh obvešča, da vam na blagajnah pomagajo izpolniti vlogo in vam kartico tudi takoj izročijo. A pozor, strošek izdaje kartice tam znaša 5 evrov (3 evre morate plačati za kartico, 2 evra pa za postajno storitev ob izdaji brezplačne vozovnice). Kje in kako lahko oddate vlogo? Vlogo za pridobitev celoletne brezplačne vozovnice sicer lahko oddate od 24. junija dalje, s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga čitljivo izpolnjenega vložite na prodajnih mestih enotnih vozovnic (vsa prodajna mesta IJPP, tudi SŽ-PP) ali pa ga pošljete na Ministrstvo za infrastrukturo – po navadni ali elektronski pošti. Upravičenci, ki boste vlogo oddajali po navadni pošti, jo pošljite na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom brezplačna vozovnica Slovenija. Upravičenci, ki boste vlogo oddali po elektronski pošti, pa jo pošljite na elektronski naslov mzi.bv@gov.si , v zadevo e-pošte napišite: brezplačna vozovnica Slovenija.

Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti člani omenjenih družbenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.