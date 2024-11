'Branila sem sebe in svoja otroka'

Več kot dve leti po smrti 36-letnika na Studencih v Mariboru je na mariborskem okrožnem sodišču potekal predobravnavni narok. Za uboj moža je obtožena žena, ki pa je zanikala očitano krivdo. Zatrdila je, da moža ni nameravala ubiti in da je tisti večer branila sebe in otroka. Mož je bil do nje nasilen ne le usodnega dne, pač pa tudi v preteklosti, dvakrat je imel tudi prepoved približevanja.