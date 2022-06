Branko Čakarmiš postal predsednik uprave RTL Hrvaška

"Navdušeni smo, da se je RTL Hrvaška pridružila družini CME, s čimer širimo svojo prisotnost v regiji Adriatik, ki ponuja izjemen potencial rasti. Naši zvesti gledalci lahko pričakujejo povečano produkcijo lokalnih vsebin, izboljšano digitalno ponudbo in nadaljnjo predanost visokokakovostnemu in pluralnemu novinarstvu," je povedal Didier Stoessel, izvršni direktor CME za Hrvaško, Češko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo.

V CME si želijo tesnega sodelovanja med RTL Hrvaška in Pro Plusom v Sloveniji, kar bi prineslo številne sinergije, predvsem na področjih digitalizacije in produkcije vsebin. Ambiciozni cilji so prinesli tudi spremembe v vodstveni strukturi.

Branko Čakarmiš, generalni direktor medijske hiše Pro Plus, je postal predsednik uprave RTL Hrvaška in izvršni direktor regije Adriatik. Gospod Čakarmiš je pionir v produkciji televizijskih vsebin in kot generalni direktor Pro Plusa uspešno razvija medijsko hišo na področju vsebin in digitalnega razvoja. Branko Čakarmiš bo še naprej opravljal funkcijo generalnega direktorja Pro Plusa, hkrati pa bo opravljal funkcijo predsednika uprave RTL Hrvaška.