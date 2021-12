Branko Đurić v hit komediji Danisa Tanovića: Zabaven in duhovit film za vse generacije bo v kinu od 2. decembra

»Veseli me, da si bo imelo občinstvo po vsej regiji priložnost ogledati naš novi film. Ta film je romantična komedija o dveh prijateljih, gostincih, ki sta tekmeca, a sta v resnici neizogibno tudi nastrojena drug proti drugemu. Snemali smo v času pandemije, trgovine so bile zaprte in ljudje so se oddaljevali drug od drugega. Film prikazuje Sarajevo z drugega zornega kota, ki je zame zelo zanimiv, in prikazuje, kako pomembno je, da združimo moči in ne opuščamo pravih vrednot, kot so prijateljstvo, ljubezen in dobrososedski odnosi. Upam, da se bo občinstvo vsaj malo nasmejalo in da bo začutilo dobro energijo, s katero smo ustvarili film,« je dejal Tanović.