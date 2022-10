PRENOS V ŽIVO: Branko Grims o podrobnostih napada pred DZ

Kot je Branko Grims povedal za medije blizu stranki SDS, je doživel resen fizični napad na poti iz parlamenta na stopnicah v parkirišče Maximarketa. Takrat naj bi neznani moški pritekel za njim in ga od zadaj silovito potisnil po stopnicah. Če bi padel, bi se lahko ubil, pravi Grims.

Da obravnavajo poročilo o napadu pred DZ, so sporočili tudi iz PU Ljubljana, kjer so bili o dogodku obveščeni v petek, nekaj pred 16. uro. Kot so zapisali, se je "neznana oseba nasilno vedla do enega izmed poslancev. Vse okoliščine dogodka policisti še preiskujejo, zbirajo obvestila in izvajajo potrebne ukrepe tako za izsleditev neznanca kot tudi za zaščito žrtve." Dodali so, da je vsako nasilno dejanje, bodisi verbalno ali fizično, nedopustno. Pojasnili so še, da policisti napada niso videli. So pa policisti, ki stojijo na svojih rednih pozicijah v bližini državnega zbora, videli moškega, ki beži s kraja, za katerega se je kasneje izkazalo, da je kraj napada.