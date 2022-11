Branko Masleša: Namen tožbe je ustrahovanje kolegov sodnikov

Lahko rečem le to, da gre za tožnikove projekcije in namišljene očitke, v bistvu za zamenjavo teze, česar v tem trenutku ne želim komentirati. Vsa stališča bomo predstavili na sojenju. Sem pa prepričan, da bodo te tendence ustrahovanja sodnikov ostale jalove.

To je sicer res, vendar ne bi bil iskren, če bi dejal, da me ta kafkovsko absurdni sodni postopek ne obremenjuje. O podrobnostih te tožbe ne bi želel razpravljati, saj me še vedno zavezuje kodeks sodniške etike, ne glede na to, da sem zdaj že v pokoju. Lahko pa rečem, da pričakujem jasno sporočilo, da se s takšnimi tožbami ne da ustrahovati sodnikov. Gre zgolj za poskus spodbujanja oportunistične drže sodnikov pri sojenju oziroma njihovo ustrahovanje in discipliniranje, če ne bodo sodili v skladu s pričakovanji.

Ja. Opažam ta trend, ki kaže, da je kar neustavljiv. Tudi sam sem bil mnogokrat tarča takšnih napadov. Zanimivo se mi zdi, da so gonilna sila za razširjanje tovrstnih laži določeni politiki, ki naj bi bili nam državljanom za vzor. Širijo laži, da te razvrednotijo kot človeka, v mojem primeru kot sodnika, hkrati pa vnašajo nezaupanje v sodni sistem. In to je bil po mojem prepričanju tudi osnovni cilj teh diskreditacij. Resnično sem ogorčen nad tem, s kakšno lahkoto politiki objavljajo neresnice in blatijo ljudi, ki jim nastane nepopravljiva škoda. Še bolj pa me je osupnilo spoznanje, sodnik je namreč zavezan k resnici, da so nekatere izmišljotine prišle tudi iz sodniških vrst.

Omenili ste, da so v naši družbi v zadnjem času očitno dovoljena prav vsa sredstva za diskreditacijo ljudi, in da bolj kot so absurdne laži, bolj se širijo. Verjetno ste imeli v mislih tudi vašo afero, ko so vam očitali, da nimate ustrezne izobrazbe oziroma da imate celo ponarejeno diplomo Pravne fakultete v Sarajevu.

Verjetno imate prav. Z ženo se prav zdaj privajava v skupno upokojensko življenje, poročena sva že 44 let, zdaj sva oba doma in življenje nekoliko drugače teče. Sicer je tudi ona pravnica, bila je sodnica, še prej tožilka. Znova in znova spoznavam, da je topla in razumevajoča oseba, ki mi je vseskozi stala ob strani. Rada imava življenje na obali. Sva se pa po 17 letih morala posloviti od najinega kužka, tako da še vedno žalujeva za njim.

Vaša žena bo zagotovo vesela te odločitve, ker to pomeni, da boste več časa doma in se ne boste več ukvarjali s pravom ...

Čeprav mi je bila z lažnimi objavami povzročena nepopravljiva škoda, sem se odločil, da bom svoj bivanjski čas, ki mi je še na voljo, raje posvetil stvarem, ki me izpolnjujejo in osrečujejo, zato se s tožbami ne nameravam ukvarjati. Samo vznemirjal bi se, tako pa bom ta čas raje posvetil ljudem, ki jih imam rad in s katerimi lahko kakovostno preživljam svoj čas.

Branko Masleša ima rad življenje na obali, ljudje so tam bolj sproščeni in družabni, pravi. Prizna pa, da vseeno pogreša najožje sodelavce na Vrhovnem sodišču.

Pravite, da v življenju ničesar ne obžalujete. To je res lepa statistika, glede na to, da nas večina obžaluje kakšne naše odločitve in bi marsikaj spremenili, če bi šli še enkrat po isti poti.

Branko Masleša je bil sodnik 42 let, na Vrhovnem sodišču je bil dobrih 22 let, 6 let je bil predsednik Vrhovnega sodišča. Kariero je zaključil kot vodja kazenskega oddelka, začel pa kot tožilec v Sarajevu. Kratek čas je bil tudi predsednik Sodnega sveta.

Zakonodaja omogoča vodenje pravičnih postopkov, vendar tudi po človeški plati morajo sodniki imeti pred očmi pravice oškodovancev. To se čuti tudi v sodnih postopkih. Gre pa tu bolj za vprašanje empatije, sposobnosti vživljanja v položaj drugega. Vendar to ne pomeni, da mora imeti sodnik tudi sam osebno kakšno takšno izkušnjo. Ker če jo imaš, potem si lahko tudi pristranski. Po drugi strani pa sodniki seveda nismo roboti in ne sodimo kot roboti. Vsekakor pa je ključno, da smo sposobni razumeti drugega, kar pa nujno ne pomeni, da mu daš prav.

Večkrat lahko poslušamo žrtve kaznivih dejanj, ko opisujejo, kako se počutijo na sodnih obravnavah, da sodniki nimajo pravega odnosa do njih, da ne razumejo njihovih stisk, da se vse fokusira na pravice obtožencev, na pravice žrtev pa da se pozablja. Ob tem se oškodovanci tudi sprašujejo, ali bi se sodniki drugače obnašali, če bi bili tudi sami kdaj žrtve kaznivih dejanj. Bi imeli enak odnos do storilcev kaznivih dejanj, bi enako sodili?

Da vlada precejšnje nezaupanje, ki se še umetno spodbuja, in se ne nanaša samo na sodstvo, pač pa na vse institucije, drži. Določene slabosti v sodnem sistemu so, marsikaj bi se še dalo izboljšati, na čemer se tudi dela. Je pa na drugi strani tudi res, da v javnosti vedno izstopajo samo ekscesni primeri, ki se potencirajo in potem izpade, kot da je ogromno takšnih primerov in da je vse narobe. Celotno sodstvo zapade pod to oceno. Tisto, kar je dobro, pa ostane skrito, ne govori se o številnih dobrih praksah. Tako je treba ohranjati zdravo mero pri teh presojah.

Nekdanji vrhovni sodnik Masleša se še privaja na to, da nima več službenih obveznosti in da lahko vsak dan v miru pije kavo na obali. Prej se je 22 let vsak dan vozil iz Kopra v Ljubljano.

Ljudje težko razumejo, da sodniki na podlagi istih dokazov, izrekajo povsem različne sodbe. Poglejva primer štirih umorov v Tekačevem. Po 25 letih še nobenega sodnega epiloga. Obtoženca za ta zločin so zaradi drugih kaznivih dejanj aretirali že skoraj v vseh sosednji državah, ga obsodili zaradi trgovine z drogo, ga poslali za rešetke. Pri nas pa se zadeva vleče že četrt stoletja. Pa ne samo to. Zdaj so dokazi, ki so bili 25 let zakoniti, postali celo nezakoniti. Ker so sodniki odločili, da odredba za hišno preiskavo ni bila dovolj obrazložena. Kako naj ljudje potem zaupajo v pravosodje?

Na to vprašanje lahko dam le splošen odgovor. Namen kazenskega postopka je ločevanje krivih od nedolžnih in kaznovanje krivih, ob doslednem upoštevanju človekovih pravic udeležencev v postopkih. Pravo je dinamična kategorija in se pogled na vsebinsko udejanjanje človekovih pravic vseskozi razvija. Upoštevati je treba razvoj prava in zahtevnejše kriterije, ki jih je v svojih odločbah vzpostavilo Ustavno sodišče, tudi glede obrazložitev utemeljenih razlogov za sum pri izdaji sodnih odredb za hišne preiskave. Ta merila glede obrazložitve so danes zahtevnejša kot pred 25 leti. Spreminjajo pa se tudi kriteriji glede pravic, ki jih je treba zagotoviti tudi obdolžencem pri obravnavi kaznivih dejanj.

Seveda pa ni sprejemljivo, če sodni postopek, ne glede na objektivne zadržke, traja 25 let, ker se potem porajajo vprašanja, ki se sicer ne bi, če bi bilo sojenje zaključeno v razumno sprejemljivem času.

Točno to. Če bi sodniki o štirikratnem umoru razsodili v nekem razumnem obdobju in če bi bil obtoženi spoznan za krivega, bi danes verjetno že odsedel zaporno kazen. Tako pa se po 25 letih od zločina pogovarjamo, da so mu bile leta 1997 kršene pravice do nedotakljivosti njegovega stanovanja. Ker so mu kriminalisti zasegli športne copate, ki naj bi po mnenju policije in tožilstva pustili sledi na kraju zločina. Ob tem pa se nihče ne vpraša, kakšne pravice so bile morda kršene sorodnikom štirih ubitih ljudi, ker za zločin nikoli ne bo nihče odgovarjal. Namreč, za morebitne sostorilce umorov je zadeva spomladi letos že zastarala.

Razumem vaš pogled, vendar naši zakoni, in če želite, tudi zakoni vseh civiliziranih držav, predvidevajo številne varovalke z namenom, da sistem kaznuje storilca le, če je na stopnji gotovosti dokazano, da je storil kaznivo dejanje. Naloga sodnika je, da razsodi, kar pa ne pomeni nujno, da tudi obsodi.