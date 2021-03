Branko Simonovič pokazal potrdilo o diplomi

So bili očitki, ki so včeraj zaokrožili v javnosti, da naj bi poslanec in podpredsednik državnega zbora Branko Simonovič ponaredil diplomo, povsem neupravičeni? Na zagrebški ekonomski fakulteti so nam še danes zjutraj odgovorili, da je Simonovič tam res opravljal izpite, a da študija nikoli ni zaključil. Popoldne pa preobrat. Desusov poslanec je stopil pred kamere in pokazal potrdilo, iz Zagreba pa so istočasno sporočili, da bi lahko šlo tudi za napako v njihovi evidenci, saj da gre za več kot 40 let star dokument. Verodostojnost Simonovičevega potrdila bodo preverili v najkrajšem možnem času.

Po poročanjuTelevizije Slovenija, da bi lahko bila izobrazba podpredsednika državnega zbora Branka Simonoviča, vprašljiva, so danes tudi nam z zagrebške ekonomske fakultete potrdili, da je Simonovič pred več kot 40 leti res študiral tam, opravil tudi 22 izpitov, a da diplomiral ni nikoli. Gre za trditve, ki pod vprašaj postavljajo tudi nadaljnje šolanje, ko se je Simonovič , desetletje kasneje s potrdilom iz Zagreba vpisal še na mariborsko univerzo. "Vzeti sem moral dopust, odpovedati cepljenje in sodelovanje na odboru za zdravstvo, katerega član sem, da sem šel v kletne prostore pregledovat papirje," je povedal Simonovič. Kot pravi, je našel tisto, kar je iskal. Simonovič je s potrdilom o diplomi stopil pred kamere. Zapisano na papirju pa pritrjuje zapisanemu na spletni strani državnega zbora - da je leta 78 diplomiral na takratni Fakulteti za zunanjo trgovino Univerze v Zagrebu. "Diploma je verodostojna, ima tudi vodni žig. Z vso odgovornostjo trdim, da sem šolo obiskoval, jo končal in se na podlagi diplome čez nekaj let vpisal tudi na drugo stopnjo Univerze v Mariboru,"je dejal. Popoldne smo tudi iz Zagreba prejeli nov odgovor. Ker gre za dokument izpred 40 let, obstaja verjetnost, da njihovi podatki niso točni. Zato, da naj njihovega prvega odgovora ne upoštevamo. Simonovič ob tem razmišlja, da bi zaradi domnevnih medijskih in političnih diskreditacij, ukrepal tudi po pravni poti. Bo pa, zatrjuje, poiskal tudi svoje diplomsko delo in tako razblinil še zadnje dvome o njegovem šolanju v Zagrebu. "Še vedno nisem premetal vseh škatel s papirji, dvakrat sem se tudi vmes selil. Iščem še indeks in diplomsko delo." Na zagrebški ekonomski fakulteti bodo sicer v prihodnjih dneh pobrskali po arhivu in preverili verodostojnost Simonovičevega potrdila. icon-expand