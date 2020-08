Branko Simonovič po aferah Pivčeve: 'Mojega zaupanja, takega kot na začetku, nima več'

Težke čase preživlja stranka upokojencev , priznava poslanec podpredsednik Državnega zbora Branko Simonovič. V aferi sta se znašla kar dva vidna člana, in sicer ministrica Aleksandra pivec in izolski župan Danilo Markočič, ki je sicer včeraj priznal napako in napovedal, da bo sam poravnal hotelski račun, a le za sobo, v kateri še vedno ni jasno, kdo je spal."Če bi bil jaz župan, bi gospa kar sama plačala,"je oster poslanec Simonovič.

Ob tako ostrih besedah Simonoviča, se poraja vprašanje, ali počasi ministrico, ki se vse bolj zapleta s svojimi izgovori, zapuščajo tudi njeni poslanci? "Mojega zaupanja, takega kot ga je imela na začetku, nima več. Prav gotovo ne. Bom pa počakal, da vidim, kaj bo pojasnila."