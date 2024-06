Branko Zlobko novo ime v poslanskih klopeh

Branko Zlobko, rojen leta 1958, je doma v Kostelu in je bil pred nastopom poslanske funkcije upokojenec. Šolal se je na vojaški akademiji in pridobil poklic častnika, bil pa je tudi policijski svetnik, so pojasnili v poslanski skupini Svoboda.

Poslanka Monika Pekošak je aprila odstopila iz osebnih razlogov. V skladu z zakonom o volitvah v državni zbor v takem primeru postane poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.

Glede na rezultate državnozborskih volitev bi bil naslednji v vrsti za poslanski mandat nekdanji predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel, ki pa se je, kot so pred časom sporočili z Državne volilne komisije (DVK), odpovedal pravici opravljanja funkcije poslanca. "Naslednji kandidat, ki bi bil izvoljen v volilni enoti 4000 Ljubljana Bežigrad, je Branko Zlobko, ki je v volilnem okraju 4001 Kočevje prejel 3196 oziroma 35,74 odstotka glasov," so navedli na DVK.