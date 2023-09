Braslovčani nasprotujejo selitvi. Župan: Rešitev je selitev na elitno lokacijo

Bojan Arčan živi ob Savinji že 40 let, mnogi njegovi sokrajani še veliko dlje. Tu so naše korenine, tu odraščajo naši otroci, pravi. Zato so "hodili od hiše do hiše in smo pridobili zelo veliko podpisov – več kot 80 podpisov, to je približno 55, 60 hiš, ki si ne želijo izselitve," razlaga Arčan.

Župan Tomaž Žohar, ki o akciji ni bil obveščen in se zanaša na pisno mnenje civilne iniciative, pod katero je podpisanih 75 odstotkov prebivalcev, pa je jasen. "Tukaj nimajo izbire. Tu ni nobenega drugega interesa, kot dejansko zaščititi ne samo premoženje, ampak predvsem življenje teh ljudi. Rešitev, ki se pripravlja, je praktično za vse absolutno boljša, postavljamo jih v srce naše občine, kjer je praktično elitna lokacija."

Domačini si medtem želijo, da bi širša stroka prej pretehtala vse možnosti. Do načrta, da bi kar rušili hiše in selili ljudi, čeprav so bili po Arčanovih besedah nekateri prvič poplavljeni, so skeptični. Sami predlagajo višje urejene brežine in druge lokacije izlivnih polj. "Tukaj desno od reke Savinje so sama polja, skoraj nič hiš. Tudi desni breg Savinje je nižji kot levi. Ne vem, zakaj ne morejo biti izlivna polja na tem koncu, zakaj ravno v našem naselju," se sprašuje Braslovčan Arčan.

"Predvidena je selitev, suhi zadrževalnik in razlivno območje reke Savinje tudi na desnem bregu. Na levem bregu pa se seli zato, ker sicer za njihovo varnost ne moremo poskrbeti samo z ureditvijo brežin," odgovarja župan Žohar.

Podpisovali hidrološka poročila in izdajali gradbena dovoljenja za hiše, ki jih je poplavilo?

Krajani se medtem sprašujejo še, kako je mogoče, da se je gradbeni inženir in hidrolog Rok Fazarinc podpisoval pod hidrološka poročila in so lahko dobili gradbena dovoljenja, zdaj pa bi se iz Braslovč umaknil. "Potem imamo določene dokumente, ki smo jih pridobili ... Mestna seja sveta Braslovče. Približno mesec in pol, preden je bila poplava, so dovolili legalizacijo ene črne gradnje in gradnjo treh novih hiš," našteva Arčan, župan pa odgovarja: "Hidrološke hidravlične študije so bile narejene na 100-letne vode in to zagotovo v tem primeru, ko smo bili priča 500-letnim vodam, ne zadostuje protipoplavnim ukrepom."

Župan obljublja, da bodo z vlado v kratkem ljudem ponudili individualne rešitve prav na podlagi mnenj stroke, ki vse možnosti protipoplavnih ukrepov še proučuje. Na ministrstvu za naravne vire in prostor pa pravijo, da je v pripravi sprememba hidrološko hidravlične študije porečja Savinje, ki bo dala nova izhodišča za prostorsko načrtovanje.