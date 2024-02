Zaskrbljeni župan Braslovč pisal premierju: Zašli smo v slepo ulico

Župan Braslovč je na nogah. Ob predlaganem državnem prostorskem načrtu, ki je star in ki ni upošteval lanskoletnih avgustovskih poplav, bi selitev celotnega naselja s 142 hišami padla v vodo. Za selitev namreč nimajo več pravne podlage, na kar pa, kot pravi, ne bo pristal.

"Namreč ti ljudje so evidentirani za predvideno selitev, preselitev, dejstvo je, da za to nimajo pravne podlage in zaradi tega niti niso dobili 20-odstotnega predplačila in šest mesecev niso vlagali v obnovo in so največji oškodovanci. To je nesprejemljivo," meni župan Tomaž Žohar.

Kmalu po poplavah je hidrolog Rok Fazarinc opozoril, da bi bili lahko prebivalci v omenjenih hišah v smrtni nevarnosti, če bi se poplave ponovile. "Ta območja za življenje niso primerna. Tukaj so ljudje dejansko v smrtni nevarnosti," je dejal avgusta lani.

Levi breg Savinje, kjer smo gledali te prizore, bi država, pravi župan, zaščitila zgolj z nasipi, čemur odločno nasprotuje. Da je zgolj izgradnja nasipov nedopustna, danes potrdi tudi hidrolog. "Mi ne rešujemo življenja samo ljudi v Letušu, ampak po celotnem porečju gor in dol vse do Celja," pravi župan.

Območje bi namenili suhemu zadrževalniku s kapaciteto 2,5 milijona kubičnih metrov vode. Suhi zadrževalnik, ki si ga je zamislila vlada, pa je za Žoharja nesprejemljiv. "To pomeni, da bi po eni strani tekla Savinja, po drugi strani suhi zadrževalnikiin naselje s približno 50 hišami bi bilo praktično na otoku v velikih poplavah in to je nesprejemljivo," opozarja.

Po njegovem mnenju je nesprejemljivo tudi to, da je na tem območju še vedno dovoljena celo gradnja novih hiš. "Ne, da smo na začetku. Jaz pravim, da smo še na slabšem, ker smo po šestih mesecih del poti prehodili v napačno smer. Ali je to zavestno ali ne, pa ta trenutek ne morem soditi," še pove župan.