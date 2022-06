Brat in sin umorjenih zagovor Drevenška ocenil kot spremembo taktike

Silvo Drevenšek je namreč v ponedeljek pred sodiščem spregovoril in presenetil z obžalovanjem dejanja, za katerega naj mu ne bi bilo jasno, kako je do njega sploh lahko prišlo, družino svoje partnerice pa je hvalil, češ da so ga lepo sprejeli. Zatrjeval je, da se dejanja sploh ne zaveda in se ga ne spominja, vse skupaj pa naj bi pripisal psihičnemu stanju, v kakršnem je bil, ter nenehni opitosti, čeprav naj bi za to neuspešno iskal pomoč.

A njegov nekdanji svak, ki ga na ponedeljkovem naroku sicer ni bilo, je dejal, da takšnih burlesk, kot je bila pred dvema dnevoma, ne more več prenašati, Drevenšku pa očital gledališko igro visoko izobraženega morilca. "Ker mu taktika A v prvem sojenju ni uspela, bo obramba očitno poskusila s taktiko B," je dejal Miha Lešnik, ki je nekaj krepkih povedal tudi čez zagovornika Andreja Kaca, saj po njegovem mnenju na račun mladoletnega otroka pomaga v boju obdolženčeve družine za premoženje.