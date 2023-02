Brata, ki sta osumljena poskusa umora zaščitene priče, izpustili iz pripora

Osumljenca Nenada in Kosto Tabakovića, pri katerih naj bi bil naročen umor zaščitene priče v povezavi s sojenjem domnevnim pripadnikom Kavaškega klana, so izpustili iz pripora. Kot poroča spletni Večer, je zunajobravnavni senat mariborskega okrožnega sodišča sledil pritožbama njunih zagovornikov in odločil, da za ovadena ni razlogov za pripor.

Osumljenca Nenada in Kosto Tabakovića so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), kot poroča Večer, kazensko ovadili zaradi poskusa umora storjenega v hudodelski združbi in ju v sredo privedli pred preiskovalnega sodnika Tomaža Grmovška. Le ta je sledil zahtevi tožilca Jožeta Levašiča s specializiranega tožilstva in zoper oba odredil pripor. Zaradi pritožb njunih zagovornikov, da za ovadena ni pripornih razlogov, pa sta bila danes iz pripora izpuščena.

icon-expand Sojenje v zadevi Kavaški klan FOTO: Svet

Slovenski del hudodelske združbe so razkrili s preiskavo umora na Gorenjskem in z nadaljnjim zbiranjem obvestil. Slovenska policija je zoper člane hudodelske združbe že podala kazenske ovadbe in v teku je sojenje vpletenim članom kriminalne združbe. Kot priča zoper obtožene nastopa skesanec Darko Nevzatović, ki pa naj bi mu že vsaj dvakrat stregli po življenju.