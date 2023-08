Bratušek: Naša prva skrb je po vsej Sloveniji zagotoviti prevoznost

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si je ogledala stanje prometne infrastrukture v Škofji Loki in Poljanski dolini. "Naša prva skrb je po vsej Sloveniji zagotoviti prevoznost," je izpostavila ministrica in dodala, da se tudi prioritete na področju investicijskih projektov s tem spreminjajo.

Danes se je odločila, da si tudi sama na licu mesta ogleda, kakšna je situacija in kako potekajo najbolj nujna dela. Spremljali so jo predstavniki Družbe za razvoj infrastrukture (DRI) ter predstavniki Gorenjske gradbene družbe, ki je koncesionar za vzdrževanje državnih cest na tem območju. Na poti iz Škofje Loke v Poljansko dolino si je najprej ogledala sanacijo poškodovanega mostu pri Brodeh. Na tem mestu poteka enosmeren obvoz po lokalni cesti Zminec-Gabrk. Kot je povedala ministrica, bo most na glavni regionalni cesti še danes ali pa najkasneje v torek saniran do te mere, da bo vsaj polovično prevozen. "Najprej ena velika zahvala vsem, ki so pomagali ljudem, in kot pristojna ministrica za državno infrastrukturo tudi vsem našim koncesionarjem in gradbenim podjetjem, inženirjem in vsem, ki pri tem sodelujejo," je izpostavila Bratuškova in dodala, da je njihova prva skrb, da po vsej Sloveniji zagotovijo prevoznost.

icon-expand Alenka Bratušek FOTO: Damjan Žibert

"To so intervencijski ukrepi, v nadaljevanju pa nam je vsem jasno, da bo tudi sanacija po tej gromozanski naravni nesreči velika in bo v nadaljevanju naša prioriteta," je dejala ministrica. Kot je pojasnila, se tudi prioritete na področju investicijskih projektov s to naravno nesrečo spreminjajo in "vsi v Sloveniji bomo to morali razumeti". Ni še znano, kateri investicijski projekti bodo zaustavljeni. Ministrica je napovedala, da morajo Direkcija RS za infrastrukturo, Družba za avtoceste v RS in Slovenske železnice v roku enega tedna pripraviti predlog, da bo gradbena operativa skupaj z inženirskimi ekipami na voljo za najbolj nujne ukrepe. "Verjamem, da vsi župani in tudi vsi prebivalci razumejo, da je na prvem mestu v tem trenutku pomoč prizadetim območjem," je poudarila.