Slovenija
Zgodba se razvija

SDS vložila spremembe zakona o vladi

Ljubljana, 22. 04. 2026 13.56 pred eno minuto 4 min branja 337

Avtor:
STA M.V. +1
Izredna seja DZ

Potem ko je poslanska skupina Gibanja Svoboda umaknila predlog sprememb zakona o vladi, ki bi ga moral na prvi seji obravnavati parlamentarni skupni odbor, češ da ne bodo oblikovanja nove vlade, kot si jo je zamislila nastajajoča koalicija, je svojega vložila SDS.

SDS je v DZ po skrajšanem postopku vložila svoj predlog spremembe zakona o vladi, s katerim vsakokratna koalicija določi resorje nove vlade.

Stevanović: Izvolitev mandatarja možna že v prvem krogu

Predsednik DZ in prvak Resnice Zoran Stevanović meni, da bi mandatarja lahko izvolili v prvem krogu. A ne, ker bi bil "nekdo toliko sposoben sestaviti vlado, kakor se je drugi izkazal za nesposobnega". Sami bodo podprli tistega, ki bo najbližje 46 glasovom, pravi. Zatrjuje pa, da pogovorov o zunajkoalicijskem partnerstvu z desno vlado zaenkrat ni.

Stevanović sicer vztraja, da v vlado z Janezom Janšo zagotovo ne gredo, ker da so se zavezali, da z njim ne bodo koalicijsko sodelovali. Izjava, ki jo je sam overil na upravni enoti, sicer govori o političnem sodelovanju s SDS in njenim predsednikom. Prav tako ne bodo sodelovali s prvakom Svobode Robertom Golobom. "Ne z enim ne z drugim se ne vidimo v vladi," vztraja.

Po prvem krogu posvetovanj z vodji poslanskih skupin je sicer predsednica republike Nataša Pirc Musar sporočila, da se v pogovorih še ni izkazala zadostna večina 46 glasov za izvolitev mandatarja.

A na političnem parketu se že vse od izvolitve predsednika DZ Stevanovića, pa tudi ob nakazani večini ob vseh drugih glasovanjih v DZ, vrstijo ocene, da pri sestavi nove vlade najbolje kaže prvaku SDS Janezu Janši. Ta je sicer v ponedeljek dejal, da SDS v tem trenutku ne sestavlja vlade, so pa pripravljeni na vse scenarije, torej tako na delo v koaliciji ali v opoziciji, kot tudi na predčasne volitve.

Preberi še Obrisi nove Janševe vlade: imena potencialnih ministrov že krožijo

Po nekaterih neuradnih informacijah iz političnega ozadja pa so pogovori med desnimi strankami o sestavi nove vlade intenzivni in bi končni dogovor lahko dosegli že v prihodnji dneh. V tem primeru bi glasovanje o mandatarju lahko sledilo že hitro po prvomajskih praznikih, kmalu zatem pa tudi imenovanje četrte Janševe vlade.

Veliko izjav sicer v desnih strankah ne dajejo, zatrjujejo pa tudi, da uradnih pogovorov ni. Poslanec SDS Danijel Krivec pa je v torek dejal, da se "stvari odvijajo tam, kjer se morajo, ne pred mediji, ne pred javnostjo, in to je edino pravilno". 

Svoboda umika svoj predlog sprememb zakona o vladi

Poslanska skupina Gibanja Svoboda je po drugi strani danes umaknila predlog sprememb zakona o vladi. Kot so sporočili iz Svobode, ne bodo ovirali oblikovanja nove vlade, kot si jo je zamislila nastajajoča koalicija.

"Za umik zakona smo se odločili na podlagi dogajanja na prvi izredni seji, na kateri se je jasno izrisala nova koalicija, ki je prevzela vse aktualne vodstvene položaje v državnem zboru," so zapisali.

"V Svobodi, za razliko od SDS in NSi v prejšnjem mandatu, ne bomo ovirali oblikovanja vlade v sestavi, kot so si jo je zamislila nova koalicija. Zato jim z umikom zakona omogočamo, da pripravijo in vložijo svojo novelo zakona," so še dodali.

S spremembami zakona o vladi so v Svobodi želeli število ministrstev zmanjšati na 16. Ukinili in na druge resorje bi prenesli ministrstvo za digitalno preobrazbo, ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ter ministrstvo brez resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Bratuškova: Zelo desna koalicija sestavljena, Svoboda bo glasna opozicija

V Svobodi po besedah prvaka Demokratov Anžeta Logarja, da se je predsednik Svobode Robert Golob sam izločil iz mandatarske igre, menijo, da gre za iskanje izgovorov tistih, ki bodo omogočili še četrto vlado Janeza Janše. Desna koalicija je sestavljena, Svoboda bo zelo glasna opozicija, zlasti ko gre za pravno državo, pravi poslanka Alenka Bratušek.

V današnji izjavi v DZ je spomnila, da je Logar prvi sporočil, da Demokrati dokončno zaključujejo pogajanja s Svobodo. "Spremljam tudi družbena omrežja, verjetno manj kot mladi, ampak v petek sem videla nek videoposnetek, verjamem, da ni bil narejen z umetno inteligenco, kjer je Logar rekel, da zaključuje pogajanja," je spomnila. Zato po njenih besedah ni možno, da bi se za tem kdo sam izločil.

Ocenjuje pa, da je jasno, da nekateri iščejo izgovore, da bodo "četrtič na mesto predsednika vlade postavili človeka, za katerega so nekateri prisegali, drugi pa celo podpisali, da ga ne bodo podprli". Meni, da to ni všeč volivcem teh strank, saj je treba to, kar govoriš, po volitvah tudi živeti, se je obregnila ob stranki Demokrati in Resnica.

"Koalicija je po naši oceni sestavljena, ne bom rekla, da je desnosredinska, jaz bom rekla, da je zelo desna," je izpostavila Bratuškova. Po njenih besedah so to dejstva, treba pa bo še videti, kako dolgo "bo to vse skupaj trajalo".

Svoboda pa bo "absolutno konstruktivna" opozicija, ko bo šlo za pravno državo, človekove pravice, javno zdravstvo, javno šolstvo, dolgotrajno oskrbo pa tudi "zelo, zelo glasna opozicija".

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ivan ivanović
22. 04. 2026 15.29
Svobodo in levico ven iz parlamenta! Ne pa opozicija!
Odgovori
0 0
gonisetaubi
22. 04. 2026 15.29
bledi obrazki komunistov...neprecenljivo.............
Odgovori
-1
0 1
ivan ivanović
22. 04. 2026 15.28
Janša, pazi se, tole prevzemanje bo težka stvar!
Odgovori
0 0
Senzor
22. 04. 2026 15.28
Levičarji si drznejo celo referendum o evtanaziji izpodbijati na sodišču. To je njihova senilna vladavina in tiranska zloraba demokracije. Obvladujejo glavne medije in izvajajo cenzuro s pomočjo nevladnikov.
Odgovori
+1
1 0
slavkojakse
22. 04. 2026 15.28
Alenka Bratušek: "Volilci imajo NA ŽALOST vedno prav"👏
Odgovori
+1
1 0
Rothschild1
22. 04. 2026 15.28
Kako se lahko oglasa zenska iz parlamenta, ce pa jo je njena kolegica, sekretarka vlade, obtozila kraje 2,5 M EUR??? Alooo. Ta zenska bi morala biti danes v priporu, ne pa v parlamentu
Odgovori
+0
1 1
Švarc pipa
22. 04. 2026 15.26
Alenka čimveč uspeha pri poslih.Godpa Vuković vas je pohvalila.
Odgovori
+3
4 1
Vladna norost
22. 04. 2026 15.25
Svoboda in Levica bi morali biti še vsaj 3 mandate na oblasti...Vse ostalo je prevara pravijo v Svobodi in Levici. Golob, Bratušak, Boštjančič, Sajevic, Čaubi, Žibrat, Grah, Mesec, Vrečko...so močno travmatizirani. Izgubljajo oblast in se počasi premikajo v opozicijo...
Odgovori
+3
4 1
Andrej77
22. 04. 2026 15.25
Kako žalostna in vendar resnična je usoda levice. Kraljica 10% bo glavni govornik na proslavi kaviar levičarjev za 1 maj. Torej ni čudno da med levičarji ni več ne delavcev ne kmetov so pa levi bogatuni ki živijo na njihov račun (delavcev in kmetov)
Odgovori
+5
6 1
jank
22. 04. 2026 15.25
Se spomnimo, kaj je naredila desnica pred oblikovanjem Golobove vlade? O odloku o formiranju vlade so se šli kar referendum in za skoraj pol leta onemogočili dokončno organiziranje in delovanje vlade. Za razliko od njih je Gibanje svoboda umaknilo njihov že vložen zakon iz procedura, ne pa da bi nagajali z referendumom. Razlika je očitna!
Odgovori
+0
4 4
Solatko
22. 04. 2026 15.25
kdaj bo bratuskova v zaporu? Kje je preiskava ukrdenih 3 miljonov s strani bratuskove? Kje je sajovic v zaporu in kako si je prilastil 1.000.000 zemljisc in his od obcin in jih je vse prepisal na svoje sorodnike. LOPOVI zdaj pametujejo, prejt pa mijarde pokradli in spravili v bankrot Slovenijo!
Odgovori
+3
4 1
Lolo1
22. 04. 2026 15.24
Kakšna nebuloza...ali je za ZPIZ bolje, da grejo upokojenci v penzijo in dobivajo polno pokojnino in nič ne prispevajo, ali da še delajo in plačujejo prispevke v ZPIZ. Kako lahko trdi, da je to več sto milijonski izdatek, ko pa je ravno obratno. In da ne govorim, da je pokojnina pravica,ki je zaslužena, kaj dela upokojenec potem je pa izključno njegova stvar.
Odgovori
+1
2 1
Perrun
22. 04. 2026 15.24
Pa naj bo desna vlada (na besedo sredinska sem tudi jaz alergičen) , sam res prosim brez sprenevedanj. Naj povedo, da bodo ja znižali davke, oklestili javne storitve, privatizirali do konca zdravsto in začeli šolstvo, ter razmonitrali civilno družbo in druge demokratične standarde.
Odgovori
+2
3 1
daiči
22. 04. 2026 15.28
A si prsesan na drzavne jasli d se bojis nizanja davkov. A ves, ludje k delajo u gospodarstvu dajo pol svoje place zato d si vi pr jaslih talate lepe place. Zato se bojite manjko davkov.
Odgovori
0 0
Yon Dan
22. 04. 2026 15.24
Šivilja nesposobna in pokvarjena, naj izgine iz politike. Tudi ona je za na Dob.
Odgovori
+3
3 0
tadej991
22. 04. 2026 15.24
Ma dej svoboda, dosadni ste.
Odgovori
+2
4 2
Bbcc12
22. 04. 2026 15.24
Diktatura še bolj.
Odgovori
-1
1 2
Ricola Swiss
22. 04. 2026 15.23
In tako je barka svobode varno pristala na smetišču zgodovine.
Odgovori
+2
5 3
Švarc pipa
22. 04. 2026 15.23
Pozdravila bi svojo prijateljico Alenko .
Odgovori
+1
2 1
ivan ivanović
22. 04. 2026 15.23
Nacionalno strpen desničarski četvorček se je že formiral, levi pa jezni, da so nehal srbeče žalit praktično!
Odgovori
+0
2 2
Jon Bacek
22. 04. 2026 15.22
Prijatelj me je zadnjič vprašal, če bodo ponovne volitve, ali se bo strežnik državne volilne komisije ponovno sesul za približno slabo uro? Ali ponovno ne bo informacije, zakaj je prišlo do sesutja? Ali spet ne bo mogoče dobiti forenzičnega poročila?
Odgovori
+2
4 2
Belištumf
22. 04. 2026 15.22
Logar hodi pa na kavice v parlament pa to..😆😆😆
Odgovori
+2
2 0
Švarc pipa
22. 04. 2026 15.22
Pozdravljeni 😂😅
Odgovori
0 0
