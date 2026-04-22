SDS vložila spremembe zakona o vladi

SDS je v DZ po skrajšanem postopku vložila svoj predlog spremembe zakona o vladi, s katerim vsakokratna koalicija določi resorje nove vlade.

Stevanović: Izvolitev mandatarja možna že v prvem krogu

Predsednik DZ in prvak Resnice Zoran Stevanović meni, da bi mandatarja lahko izvolili v prvem krogu. A ne, ker bi bil "nekdo toliko sposoben sestaviti vlado, kakor se je drugi izkazal za nesposobnega". Sami bodo podprli tistega, ki bo najbližje 46 glasovom, pravi. Zatrjuje pa, da pogovorov o zunajkoalicijskem partnerstvu z desno vlado zaenkrat ni. Stevanović sicer vztraja, da v vlado z Janezom Janšo zagotovo ne gredo, ker da so se zavezali, da z njim ne bodo koalicijsko sodelovali. Izjava, ki jo je sam overil na upravni enoti, sicer govori o političnem sodelovanju s SDS in njenim predsednikom. Prav tako ne bodo sodelovali s prvakom Svobode Robertom Golobom. "Ne z enim ne z drugim se ne vidimo v vladi," vztraja. Po prvem krogu posvetovanj z vodji poslanskih skupin je sicer predsednica republike Nataša Pirc Musar sporočila, da se v pogovorih še ni izkazala zadostna večina 46 glasov za izvolitev mandatarja. A na političnem parketu se že vse od izvolitve predsednika DZ Stevanovića, pa tudi ob nakazani večini ob vseh drugih glasovanjih v DZ, vrstijo ocene, da pri sestavi nove vlade najbolje kaže prvaku SDS Janezu Janši. Ta je sicer v ponedeljek dejal, da SDS v tem trenutku ne sestavlja vlade, so pa pripravljeni na vse scenarije, torej tako na delo v koaliciji ali v opoziciji, kot tudi na predčasne volitve.

Po nekaterih neuradnih informacijah iz političnega ozadja pa so pogovori med desnimi strankami o sestavi nove vlade intenzivni in bi končni dogovor lahko dosegli že v prihodnji dneh. V tem primeru bi glasovanje o mandatarju lahko sledilo že hitro po prvomajskih praznikih, kmalu zatem pa tudi imenovanje četrte Janševe vlade. Veliko izjav sicer v desnih strankah ne dajejo, zatrjujejo pa tudi, da uradnih pogovorov ni. Poslanec SDS Danijel Krivec pa je v torek dejal, da se "stvari odvijajo tam, kjer se morajo, ne pred mediji, ne pred javnostjo, in to je edino pravilno".

Svoboda umika svoj predlog sprememb zakona o vladi

Poslanska skupina Gibanja Svoboda je po drugi strani danes umaknila predlog sprememb zakona o vladi. Kot so sporočili iz Svobode, ne bodo ovirali oblikovanja nove vlade, kot si jo je zamislila nastajajoča koalicija. "Za umik zakona smo se odločili na podlagi dogajanja na prvi izredni seji, na kateri se je jasno izrisala nova koalicija, ki je prevzela vse aktualne vodstvene položaje v državnem zboru," so zapisali. "V Svobodi, za razliko od SDS in NSi v prejšnjem mandatu, ne bomo ovirali oblikovanja vlade v sestavi, kot so si jo je zamislila nova koalicija. Zato jim z umikom zakona omogočamo, da pripravijo in vložijo svojo novelo zakona," so še dodali. S spremembami zakona o vladi so v Svobodi želeli število ministrstev zmanjšati na 16. Ukinili in na druge resorje bi prenesli ministrstvo za digitalno preobrazbo, ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ter ministrstvo brez resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Bratuškova: Zelo desna koalicija sestavljena, Svoboda bo glasna opozicija