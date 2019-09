Bratuškova nekatera imena lobijev že naznanila KPK

Namesto, da bi konkretno pojasnila, kaj jo je tako krčevito vodilo v to, da bi za vsako ceno soodločala pri imenovanju direktorja energetskega podjetja SODO, ki obrača več kot pol milijarde evrov na leto, je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek prišla na dan z lobiji, ki v energetiki kradejo naš denar in jih bo zdaj razkrinkala.

A kdo so? Jih je kot najvišja avtoriteta v energetiki prijavila policiji ali gre samo za preusmerjanje pozornosti? Zakaj sploh vmešavanje med odprtim razpisom? Na ta in druga vprašanja je ministrica Bratuškova odgovarjala v oddaji 24UR ZVEČER.

"En primer teh lovk je vsekakor direktor podjetja Eles, ki mi je poslal dopis, koga naj predlagam, koga mi on in ostali člani sveta predlagajo, da ga predlagam vladi v imenovanje," je dejala Bratuškova in razkrila, da ga je že prijavila Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

Kot je poudarila, se je vmešala v postopek imenovanja novega direktorja SODO zato, ker "družba SODO ni navadna gospodarska družba, družba SODO upravlja javno službo in upravlja javni denar. In v tej družbi se mora delati tako, kot je treba".Takšni sta še podjetji Eles in Burzon.

Ker so nekateri strokovnjaki opozorili, da bi morala zaradi svojega vmešavanja odstopiti in prevzeti politično odgovornost, je Bratuškova dejala: "Mogoče bi morali tudi ti strokovnjaki prej prebrati kakšen zakon. Naj preberejo zakon o energetiki. To podjetje ne spada pod upravljanje Slovenskega državnega holdinga. Zakon o energetiki, in to z razlogom verjetno, jasno določa, da za podjetja, ki opravljajo javno službo, je odgovorno ministrstvo za infrastrukturo. Javna služba pomeni preprosto to, da če teh podjetij ne bi bilo, bi to moralo delati ministrstvo."

Znova je tudi spomnila, da je sumljivo, da so razpis izdali sredi poletja, osem mesecev pred iztekom mandata.