Bratuškova bo razrešila glavno inšpektorico za infrastrukturo

ŠALA DNEVA Arhiv

Motorist divja po magistralki, ko se vanj zaleti vrabec. Odbije ga od motorja, vrti po zraku, pade na tla, se nekajkrat prekucne in obleži nezavesten. Motorist, ves iz sebe, ker je zbil nebogljeno živalco, ga previdno odpelje domov. Tam ga da v kletko, pripravi košček kruha in vodo, da bo vrabček hitreje okreval.

Vrabček se naslednji dan zbudi in začudeno pogleda okoli sebe. Vidi kletko, kruh in vodo, pa vzklikne: "No, pa smo tam. Sem vedel, da se bo to zgodilo. Ubil sem motorista, zdaj bom pa več let sedel v zaporu!"