Kdo bo nasledil Bandellija? V javnosti že nekaj imen

Po neuradnih informacijah STA sta se Šarec in predsednica SAB Alenka Bratušek, med katerima so se odnosi v zadnjih tednih zaradi trenj znotraj koalicije nekoliko zaostrili, srečala že v torek, a o imenu kandidata nista govorila. V SAB so z informacijami o kandidatu skopi, so pa bolj ali manj ovrgli neuradne informacije, da naj bi na to mesto predlagali poslanko SAB Mašo Kociper, generalnega sekretarja SAB Jerneja Pavliča, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Metoda Dragonjo ali predsednika sveta SAB Romana Jakiča.

Po informacijah novinarke 24UR Suzane Perman bi Bratuškova za Bandellijevega naslednika lahko predlagala tudi bivšega kandidata za župana Mestne občine Kranj Iztoka Puriča. Ta informacij ni ne potrdil ne zanikal.