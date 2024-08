Bratuškova: Cestna infrastruktura mora biti bolj odporna na vode

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si je danes ogledala rekonstrukcije državne cestne infrastrukture na relacijah Ljubno ob Savinji-Struge-Žaga-Zgornje Stranje-Stahovica. Kot je spomnila, je bilo v ujmi uničena okoli tretjina cestnega omrežja. "Do danes smo interventno sanirali in vzpostavili prevoznost praktično na celoti, delna zapora je še na osmih kilometrih cest, predvsem na Koroškem," je dejala.

"Vsi mostovi začasno stojijo. Most v Kamniku oz. Stahovici je bil sprojektiran že prej, tako da ga je bilo treba uskladiti z vodarji, in se že gradi. Za mostova čez Kamniško Bistrico se delajo projekti oz. revizije, največji izziv je pa most v Otiškem Vrhu, ki ga je treba zaradi višjih ocen stanja voda na novo sprojektirati," je povedala.

Glede obvoznice v Lučah je povedala, da imajo še nekaj izzivov z določenimi zemljišči. "To je glavna ovira," je dejala in dodala, da tudi tam delajo z vodarji z roko v roki. "Obvoznica je hkrati en del protipoplavnih ukrepov in se zavedamo, da je za to območje ekstremno nujna," je dodala.