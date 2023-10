Bratuškova dvomi o tem, da bi Kanin rešili s posebnim zakonom

Kot je Alenka Bratušek dejala ob robu podpisa pogodbe za začetek prenove železniške postaje v Novi Gorici, morajo najprej strokovnjaki narediti tehnični pregled. Žičnica na Kanin je trenutno zaprta, ker ne izpolnjuje vseh pogojev, da bi lahko obratovala.

"To je prvi nujen korak, da bo Kanin sploh obstal ... Druga stvar je pa vprašanje, ali si država sploh lahko privošči zakon samo za eno od teh naprav, se pravi samo za Kanin," je dejala.

Kot je pojasnila, zakon o žičnicah dopušča možnost sofinanciranja tako za vzdrževanje, kar že izvajajo vrsto let, kot tudi za gradnjo, vendar to pomeni, "da ni to samo za eno žičniško napravo, ampak pravzaprav za naprave po vsej Sloveniji".

V naslednjih dneh in tednih, tako Bratuškova, jih čaka nekaj odločitev, povezanih s Kaninom, vendar mora "najprej družba, ki upravlja s tem, zagotoviti, da bo žičnica sploh lahko obratovala".