Mesec o pomoči upokojencem: 'Tisti, ki imajo najmanj, bodo dobili največ'

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je po seji vlade spregovoril o napovedanih spremembah za upokojence, o katerih je nedavno spregovoril predsednik vlade Robert Golob. "Naslovili smo tiste skupine upokojencev, ki so najbolj ogrožene," je dejal in izpostavil osebe z invalidsko ter vdovsko pokojnino. "S tem smo zagotovili, da bodo tisti, ki imajo najmanj, dobili največ," je dodal.

"Skrb za upokojence je ena od središčnih točk našega programa," je ob prvi obletnici podpisa koalicijske pogodbe (to so podpisali 24. maja lani) zagotovil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Napovedal je tudi, da bodo v naslednjem letu in pol pripravili prenovo pokojninskega sistema. Pred dnevi medgeneracijskega sožitja, ki so se začeli v sredo, so se predsednik vlade Robert Golob, minister za finance Klemen Boštjančič in Mesec sestali ter dogovorili, kakšne ukrepe bodo v letošnjem letu sprejeli za upokojence. "Odločili smo se, da bomo 100 milijonov evrov, ki jih lahko zagotovimo iz letošnjega proračuna, namenili najbolj ogroženim skupinam upokojencev," je dejal minister.

"Prve so invalidsko upokojene osebe, ki so najbolj socialno ogrožena skupina pri nas. Kar 37 odstotkov jih živi pod pragom tveganja revščine," je navedel. Prvi ukrep je tako namenjen njim, zagotavlja pa, da bodo osebe, ki so zaradi invalidnosti delale s krajšim delovnim časom, po 1. januarju naslednje leto obravnavane, kot da so delale polni delovni čas. "S tem se jim bo povečala osnova za odmero dohodnine in tako tudi njihova pokojnina," je povedal. Druga skupina so vdove in vdovci, med katerimi vsak četrti živi pod pragom revščine. "Vdovcem, kjer sta nekoč pokojnino prejemala dva, zdaj pa je eden od njih preminil, zagotavljamo, da bo preostali član gospodinjstva prejel vsaj minimalno zajamčeno pokojnino, ki bo po novem znašala 700 evrov mesečno."

icon-expand Luka Mesec FOTO: Aljoša Kravanja

Tretji ukrep je dvig pokojnin za 1,8 odstotka s 1. novembrom: "Zajamčena pokojnina bo torej znašala toliko, kot smo obljubili v koalicijski pogodbi." Ker se je pojavil strah, da bi zajamčena pokojnina januarja prihodnje leto padla, je Mesec naslovil tudi to temo in zagotovil, da se to ne bo zgodilo. "Pokojnine se s 1. novembrom usklajujejo za 1,8 odstotka, s sklepom, ki smo ga sprejeli danes, pa zagotavljamo, da bodo vsi, ki bodo s tem dnem prejeli dvig pokojnine, tega obdržali tudi januarja," je dejal. Zakaj pa ne bo uskladitve pokojnin za 3,5 odstotka, kot so predlagali v Zvezi društev upokojencev Slovenije? Mesec je odgovoril, da bi bila takšna uskladitev bistveno manj pravična, saj bi vsi upokojenci prejeli za 3,5 odstotka več – tako tisti z 2000 evri pokojnine na mesec kot tudi tisti s 700 evri. "Upokojenci z 2000 evri na mesec bi tako prejeli bistveno več kot tisti s 700. Stvar smo zato obrnili in naslovili tiste skupine, ki so najbolj ogrožene. Tako smo poskrbeli, da bodo tisti, ki imajo najmanj, dobili največ." Meni, da je takšna pomoč najbolj smiselna in tudi najbolj pravična. Upokojenci bodo ob tem junija prejeli letni dodatek, ki bo znašal med 145 in 455 evrov – odvisno od višine pokojnine. "Letos bodo prejeli še zimski letni dodatek, ki bo 40 odstotkov omenjenega zneska. To je izredni ukrep, ki smo ga sprejeli v vladi," je dodal.

"Danes smo v manj kot tednu dni izpolnili našo napoved. Občine bodo lahko koristile sredstva, ki so jih imele s samo intervencijo," je na novinarski konferenci sporočil minister Marjan Šarec, ki je predstavil višino sredstev, ki jih bo država namenila občinam za stroške intervencije v neurjih. Občinam bodo tako zagotovili 1,7 milijona evrov. Ob tem je poudaril, da bodo stroški sanacije ovrednoteni naknadno. Takrat bodo povrnili tudi te.