Bratuškova o gneči: Promet se povečuje, morali bi krepiti javni potniški promet

"V izzivih s katerimi se sooča Slovenija, se je prav in vredno pogovarjati o tem ampak en mesec za uveljavitev ukrepov je smešno, če bi bilo tako enostavno, bi mogoče tudi njihova vlada v dveh letih uredila stvari, da bi promet bolje tekel," je bila uvodoma ostra ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek do predloga opozicijske SDS, v oddaji 24UR Zvečer. Kot je dodala se na ministrstvu zavedajo, da stanje v prometu ni dobro, vendar delajo na spremembah. "V občini Log-Dragomer je pred mesecem dni Dars začel z novim izvozom kar pomeni, da bomo na tistem območju stvari spremenili, vložena pa sta tudi dva dokumenta za presojo vplivov na okolje glede širitve vpadnic iz Štajerske in Primorske."

V oddaji je bil prisoten tudi poslanec SDS, Danijel Krivec, ki je poudaril, da so predlagali ukrepe in ideje kako zmanjšati zastoje na avtocestah, opozarjali so tudi na pretirano obnovo v nekem časovnem obdobju, kar je še povečevalo zastoje na avtocestah. "Mogoče da s primernejšo dinamiko obnovitvenih del in primerno relokacijo zmanjšati zastoje. Ustavlja se promet na ljubljanski obvoznici in to se prenese na vse vpadnice," je dejal.