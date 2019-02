Bratuškova: 'Odkar sem ministrica, namesto maket delamo drugi tir v naravi'

"Pri mojem delu sta vedno vodili transparentnost in učinkovitost,"je zatrdila Bratuškova in zagotovila, da je tako tudi pri njenem vodenju infrastrukturnega ministrstva. "Projekt drugega tira je dokaz, da smo stvari začeli delati drugače," je pristavila.

Omenila je nedavno predstavljeni investicijski program za največji infrastrukturni projekt v državi, razkritje prej tajnih podatkov o pogajanjih z Madžarsko glede sodelovanja pri projektu ter to, da so dosegli umika zahtevka po aneksu k pogodbi za pripravljalna dela, ki sta ga vložila izbrana izvajalca Kolektor CPG in Euroasfalt.