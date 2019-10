Bratuškova po stečaju Adrie: Čez noč smo bili postavljeni pred dejstvo

Kako zagotoviti večjo povezljivost in ali je ustanovitev novega letalskega prevoznika še realna možnost, tudi po torkovem sestanku državne sekretarke na gospodarskem ministrstvu Eve Štravs Podlogar in vodstva DUTB s predstavniki Lufthanse ni znano. Prav tako pa še vedno ni uradno znano, kakšen je bil izkupiček tega sestanka.

Po besedah ministra Zdravka Počivalška je bil sestanek s predstavniki Lufthanse namenjen temu, da se z največjim evropskim letalskim prevoznikom pogovorijo o morebitnih nadaljnjih načrtih vlade. "O tem, kaj je bilo, ne morem dajati izjav, najprej se moramo pogovoriti s skupino, ki je bila na tem sestanku v okviru vlade, in bomo potem sprejeli odločitev, na kakšen način naprej," je dejal v sredo v Mariboru ob robu podelitve priznanj najboljšim podjetjem podravske regije.

Finance, ki se sklicujejo na neuradne podatke, medtem poročajo, da je Lufthansa zavrnila idejo o skupni letalski družbi s slovensko državo, na sestanku pa da so več ali manj govorili le o tem, katere povezave z brniškim letališčem bo imela nemška letalska skupina. Lufthansa je sicer s hčerinskima družbama že vzpostavila nekaj novih povezav z ljubljanskim letališčem, naj bi jih pa še dodajala.

Na nepotrebnost hitenja pri morebitni odločitvi za vzpostavitev novega nacionalnega letalskega prevoznika sicer opozarjajo v Fraportu, ki upravlja z ljubljanskim letališčem.Janez Krašnja iz Fraporta Slovenija je v sredo, ko so na Brniku pozdravili prvi let na novi povezavi letalskega prevoznika Swiss Airlines med Zürichom in Ljubljano, menil, da je smiselno najprej preveriti tržni odziv in z kakšnimi drugimi odločitvami počakati vsaj pol leta, ko bo dejansko jasno, kakšna bo mreža letov z ljubljanskega letališča.

Adria Airways je na ljubljanskem letališču opravila približno polovico vseh letov, po njenem stečaju pa so tuji prevozniki nekatere pomembnejše linije že nadomestili.