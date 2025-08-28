Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Bratuškova se bo srečala s prevozniki zaradi razmer na primorski avtocesti

Ljubljana, 28. 08. 2025 06.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
2

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se bo v Ljubljani sestala s predstavniki avtoprevoznikov, ki zaradi zastojev na primorski avtocesti od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje. Pristojni poudarjajo, da si prizadevajo za rešitev razmer, a da je zanje kriv predvsem mejni nadzor na italijanski strani prehoda Fernetiči.

Razmere na primorski avtocesti so se še poslabšale zaradi zapore vipavske hitre ceste.
Razmere na primorski avtocesti so se še poslabšale zaradi zapore vipavske hitre ceste. FOTO: Aljoša Kravanja

Kot je za STA povedal predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Peter Pišek, na podlagi preteklih izkušenj od sestanka, na katerem bodo po napovedih tudi predstavniki nekaterih drugih pristojnih ustanov, ne pričakujejo veliko. "Pričakujemo, da bo šlo bolj za vljudnostni pogovor. Rešitve iščemo že tri leta, a se očitno nikakor ne moremo sporazumeti," je dejal.

Prevozniki so medtem svoj sestanek organizirali že v torek ter nanj povabili predstavnike vlade in Darsa, ki pa se vabilu niso odzvali. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je sklic tega sestanka v sredo označila kot nekorektnega, saj da je ministrstvo današnji sestanek sklicalo že prejšnji teden.

Preberi še Pišek: Mi smo ujetniki Darsa, prevozniki zahtevajo povračilo škode

Zaradi zapore vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo v smeri Nove Gorice je tovorni tranzitni promet preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Zaradi tega in zaradi sočasnega poostrenega mejnega nadzora italijanskih oblasti pred prehodom oziroma na avtocestnem odseku med Fernetiči in razcepom Gabrk prihaja do stalnih dolgih zastojev.

Predstavniki prevoznikov pri Obrtni zbornici Slovenije in Gospodarski zbornici Slovenije opozarjajo, da je zaradi obnovitvenih del na vipavski hitri cesti in neustrezne prometne ureditve primorska avtocesta, ki je osrednja prometna žila države, postala praktično neprevozna. To jim med drugim, kot pravijo, povzroča ogromno gospodarsko škodo.

alenka bratušek ministrica prevozniki primorska avtocesta
Naslednji članek

Slovenski diplomati na letnem posvetu v domovini

SORODNI ČLANKI

Pišek: Mi smo ujetniki Darsa, prevozniki zahtevajo povračilo škode

Prevozniki bentijo: zaradi zastojev napovedali zapore avtoceste

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
28. 08. 2025 08.03
Dars in ministarstvo za promet izvajata prometni terorizem v naši državi..in žal noben ne bo odgovarjal za to,dela na AC bi mogli prepovedat v poletni sezoni!!!!
ODGOVORI
0 0
28. 08. 2025 08.01
To kar delata vodstvo darsa in bratovskova..to je kazensko pocetje...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163