Bratuškova se bo srečala s prevozniki zaradi razmer na primorski avtocesti

Kot je za STA povedal predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Peter Pišek, na podlagi preteklih izkušenj od sestanka, na katerem bodo po napovedih tudi predstavniki nekaterih drugih pristojnih ustanov, ne pričakujejo veliko. "Pričakujemo, da bo šlo bolj za vljudnostni pogovor. Rešitve iščemo že tri leta, a se očitno nikakor ne moremo sporazumeti," je dejal.
Prevozniki so medtem svoj sestanek organizirali že v torek ter nanj povabili predstavnike vlade in Darsa, ki pa se vabilu niso odzvali. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je sklic tega sestanka v sredo označila kot nekorektnega, saj da je ministrstvo današnji sestanek sklicalo že prejšnji teden.
Zaradi zapore vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo v smeri Nove Gorice je tovorni tranzitni promet preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Zaradi tega in zaradi sočasnega poostrenega mejnega nadzora italijanskih oblasti pred prehodom oziroma na avtocestnem odseku med Fernetiči in razcepom Gabrk prihaja do stalnih dolgih zastojev.
Predstavniki prevoznikov pri Obrtni zbornici Slovenije in Gospodarski zbornici Slovenije opozarjajo, da je zaradi obnovitvenih del na vipavski hitri cesti in neustrezne prometne ureditve primorska avtocesta, ki je osrednja prometna žila države, postala praktično neprevozna. To jim med drugim, kot pravijo, povzroča ogromno gospodarsko škodo.
