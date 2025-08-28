Bratuškova se bo srečala s prevozniki zaradi razmer na primorski avtocesti

Kot je za STA povedal predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Peter Pišek, na podlagi preteklih izkušenj od sestanka, na katerem bodo po napovedih tudi predstavniki nekaterih drugih pristojnih ustanov, ne pričakujejo veliko. "Pričakujemo, da bo šlo bolj za vljudnostni pogovor. Rešitve iščemo že tri leta, a se očitno nikakor ne moremo sporazumeti," je dejal.

Prevozniki so medtem svoj sestanek organizirali že v torek ter nanj povabili predstavnike vlade in Darsa, ki pa se vabilu niso odzvali. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je sklic tega sestanka v sredo označila kot nekorektnega, saj da je ministrstvo današnji sestanek sklicalo že prejšnji teden.