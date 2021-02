Bratuškova se bo udeležila pogovora s strankami pri Pahorju, Mesec ne

Koordinator Levice Luka Mesec pa Pahorju medtem sporoča, da njegovega vabila na pogovor na ravni voditeljev parlamentarnih strank ne more sprejeti, saj da ga ne razume kot del rešitve, pač pa kot del problema. "Z vami se sicer strinjam, da smo soočeni z eno največjih preizkušenj ter da bi bilo dobro, da bi stranke dosegle neke vrste strinjanje o osredotočanju na spopad z epidemijo, a je iz vašega vabila razvidno, da povsem spregledate oziroma namerno izpustite kakršno koli omembo krize ustavnega reda in demokracije v Sloveniji. Vaše vabilo namreč izhaja iz ugotovitve, da smo v treh desetletjih vzpostavili razmeroma trden demokratičen politični sistem," meni Mesec.

"Žal se moramo zaradi retorike in načina delovanja največje vladne stranke po tridesetih letih vrniti k vprašanju osnov spoštovanja demokracije in ustavnega reda. Nihče ni za zagotovitev varstva teh načel odgovoren bolj od vas, predsednika republike. Molka in nezavzemanja stališča v dani situaciji ne morem razumeti drugače kot podporo vladi in njenemu predsedniku," Pahorju sporoča prvi mož Levice. (Celoten dopis najdete v priponki na dnu članka.)

Na Pahorjev poziv sta se do zdaj odzvala še predsednica SD Tanja Fajon in predsednik LMŠ Marjan Šarec. Fajonova je sprejela vabilo, a od pogovora nima visokih pričakovanj. S Pahorjem namreč ne deli ocene, da vlada dobro upravlja epidemijo. Šarec pa je Pahorju med drugim očital, da je molčal ob vseh poskusih uničevanja pravnega reda, in mu predlagal, naj se temeljito pogovori s predsednikom vlade Janezom Janšo.

Janša je vabilo predsednika republike medtem ocenil kot povsem dobronamerno in skrajno nevtralno, odziva Šarca in Fajonove pa po njegovi oceni "nazorno ilustrirata 'zaplezanost' in negativizem opozicije".