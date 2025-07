Bratuškova si je na Gorenjskem ogledala sanacijo prometne infrastrukture po ujmi

Zaradi poplav je bilo 4. avgusta 2023 po državi evidentiranih skupaj 190 zapor, od tega 92 popolnih in 98 s polovično prevoznostjo, so po današnjem ministričinem obisku na Gorenjskem spomnili na ministrstvu za infrastrukturo. Vseh 1984 kilometrov v ujmi poškodovanih cest, kar predstavlja skoraj tretjino vseh državnih cest, so vzpostavili v prvotno stanje.

Na območju Gorenjske je bilo v ujmi poškodovanih 52 odsekov v skupni dolžini približno 400 kilometrov. Zapore so bile na 80 lokacijah na 47 odsekih državnih cest. Ujma je povzročila poškodbe na objektih, mostovih, plazove, poškodbe bankin in naprav za odvodnjavanje, poškodbe asfaltnih površin, veliko je bilo nanosov materiala ter poškodb prometne opreme, so povzeli.

Najbolj poškodovani odseki na Gorenjskem so bili Škofja Loka-Gorenja vas, Češnjica-Škofja Loka, Gorenja vas-Ljubljanica, Žiri-Trebija, Spodnje Jezersko-Preddvor in Tržič-Kokrica.

Vrednost škode je znašala nekaj manj kot sedem milijonov evrov. Sanacijska dela so po pojasnilih ministrstva stekla takoj, ko so razmere dopuščale varno delo. Dela, ki obsegajo dokončno ureditev posledic po ujmi, so še v teku in bodo predvidoma končana do konca leta 2025 oziroma v prvi polovici leta 2026.