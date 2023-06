Bratuškova za ustanovitev letalskega prevoznika z zasebnim partnerjem

Ministrica je vesela, da ima vlada zdaj na mizi konkretne realne ocene slabega stanja letalske povezljivosti. "Govorimo o več 100 milijonov negativnih učinkov na slovensko gospodarstvo," je poudarila. Odločitve vlade ni želela prejudicirati, opozorila pa je, da je do te še nekaj korakov, saj gre za zahteven postopek, ki terja ogromno usklajevanja.

"Govorimo o letu in pol ali dveh letih trdega dela. Želim pa si, da ministrstvo dobi mandat, da gremo s postopki in iskanjem dodatnih argumentov naprej," je dejala in pojasnila, da bi do tega lahko prišlo v prihodnjih 14 dneh.

Ministrico čudi, da nekateri napovedujejo, da bi morebitni domači letalski prevoznik posloval z izgubo. "Če bodo projekcije kazale, da bo podjetje poslovalo z izgubo, tega podjetja ne bo," je bila jasna in pojasnila, da v tem primeru tudi soglasja Evropske komisije ne bo. Začetni stroški bi bili veliki, zato je lahko po njenih besedah začetno poslovanje tudi negativno, na srednji ali daljši rok pa ne.

Kot je povedala, se začetni strošek ustanovitve novega prevoznika šteje v več 10 milijonih evrov, a je javnofinančno izvedljivo. "To ni nekaj, kar bi državnemu proračunu povzročalo gromozanske probleme. Govorimo namreč o dokapitalizaciji, sredstva zanjo se namenijo iz B-bilance proračuna in ta sredstva ne vplivajo na primanjkljaj. Ne glede na vse, pa je treba tudi s tem davkoplačevalskim denarjem delati racionalno," je ministrica Bratušek opozorila v pogovoru za STA.