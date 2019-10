Bratuškova začasno prevzema krmilo resorja za kohezijo

Purič je zatrdil, da so razlogi za odsztop osebni, čeprav naj bi po neuradnih podatkih prišlo do razhajanj v stranki.

Po neuradnih podatkih naj bi prišlo do razhajanj v stranki, zlasti med njim in Bratuškovo. Purič je sicer zatrdil, da so razlogi za odstop le osebni, v odstopni izjavi pa zapisal, da so v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v času njegovega mandata"uspeli narediti tisto, česar ekipe pred njim niso znale ali pa niso zmogle narediti". Njegova absolutna prioriteta je bila ureditev informacijskega sistema službe.

Purič je bil minister iz kvote stranke SAB, kjer so že pred časom povedali, da nameravajo z novim kandidatom za kohezijskega ministra počakati do sprejema državnih proračunov za leti 2020 in 2021. To naj bi se zgodilo predvidoma konec novembra. V vladi Marjana Šarca je to že peta menjava ministro