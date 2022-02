'Zavedamo se, da brez trdnega gospodarstva ni socialne države. To nas morda loči od koga drugega.'

V torek se je Robert Golob, predsednik stranke Gibanje Svoboda sestal z voditelji koalicije KUL, po sestanku pa je dejal, da če bi KUL, takšen kot je, zadoščal za potrebe volivk in volivcev, potem prostora za njegovo stranko sploh ne bi bilo. "Očitno si ljudje želijo še alternative," je dodal. A predsednici stranke SAB Alenki Bratušek se zdi ključno, da so na sestanku potrdili, da imajo skupen cilj. "To je prepričljiva zmaga na volitvah in po volitvah sestaviti levosredinsko vlado," je dejala in dodala, da je prepričana, da bo SAB trden del te levosredinske vlade. "Ker imamo izkušnje in znanje," je dodala.

"Kar se tiče izjave gospoda Goloba moram jasno povedati, da na našem sestanku tega ni tako eksplicitno povedal," je dejala Bratuškova in pojasnila, da so podpisali dogovor, da so odprti za pogovore in dogovore z vsemi strankami, ki delijo njihove vrednote. "In to ni samo stranka gospoda Goloba, ampak verjetno še kakšna," je pripomnila. Na sestanku je Bratuškova Goloba razumela, kot da je odprt za pogovore in tudi dogovore.