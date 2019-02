Bratuškovi še en mandat na čelu SAB

Člani kongresa SAB so v Ljubljani dosedanji predsednici Alenki Bratušek soglasno podelili še en mandat na čelu stranke. Bratuškova je bila edina kandidatka za predsednico. Kongresa se udeležuje okoli 200 delegatov.

Predsednica SABAlenka Bratušek je v nagovoru na kongresu, kjer so ji zaupali še en mandat na čelu SAB, poudarila, da SAB ni muha enodnevnica, ni za en mandat, pač pa je že pomembno zaznamovala politični prostor. Napovedala je tudi vztrajanje pri izboljšanju položaja upokojencev in zdravstva. "Ponosni smo lahko na prehojeno pot in tudi naša stranka je sama zaslužna za vse svoje dobre rezultate. Nihče nam ni nič podaril, še več - veliko je bilo polen, ki so letela pod naše noge. Zato smo še tukaj in še močnejši," je v nagovoru na volilnem kongresu v Ljubljani dejala Alenka Bratušek, ki je edina kandidatka za vodenje stranke tudi v prihodnje. Obljubila jim je, da bo še naprej predsednica, ki bo vedno imela najprej v mislih državo, ljudi in naše skupne cilje, ki bodo Slovenijo naredili še boljšo.

Napovedala je, da bodo svoje obljube uresničili, ne samo zato, ker so jih obljubili, ampak ker so to predlogi njihove stranke. Opomnila je, da imajo v vladi tri glasove, v DZ pa pet, kar je premalo, da bi lahko sami sprejemali odločitve. FOTO: Damjan Žibert

Napovedala, da se bodo še naprej zavzemali za ureditev razmer v zdravstvu Bratuškova je v poročilu dela stranke v zadnjem mandatnem obdobju dejala, da je ponosna na to, da so še vedno skupaj in da kot predsednica stoji pred polno dvorano pripadnikov stranke. To je po njenem prepričanju odgovor vsem tistim, ki pravijo, da je SAB stranka ene osebe. Napovedala je, da bodo svoje obljube uresničili, ne samo zato, ker so jih obljubili, ampak ker so to predlogi njihove stranke. Opomnila je, da imajo v vladi tri glasove, v DZ pa pet, kar je premalo, da bi lahko sami sprejemali odločitve. Ob tem je napovedala, da bodo koalicijske partnerje držali za besedo in med drugim z letom 2020 uredili odmerni odstotek in letni dodatek za upokojence. Prav tako se bodo še naprej zavzemali za ureditev razmer v zdravstvu, javno šolstvo, uspešno gospodarstvo in človekove pravice. Povzela leta svoje politične poti Bratuškova je povzela aktivna leta svoje politične poti, vključno s časi, ko je prevzela vodenje vlade v času gospodarske krize, ko po njenih besedah ni bilo denarja za plače, pokojnine ... Zahvalila se je vsem, ki so pri tem sodelovali ter Sloveniji pomagali iz največje krize in s svojim delom omogočili, da je Slovenija spet na pravi poti.

Bratuškovi na volilnem kongresu še en mandat na čelu SAB. FOTO: Miro Majcen