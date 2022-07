Trendi na področju estetske medicine se zelo hitro spreminjajo. Če so bile še nedolgo nazaj, predvsem po zaslugi sester Kardashian, ki naj bi si privoščile brazilski dvig, popularne velike zadnjice, so zdaj priljubljene Američanke presenetile in se vrnile k prvotnemu videzu zadnjic. V svetovnem merilu in pri nas pa na prvem mestu lepotnih posegov ostaja povečanje prsi.