Brda so se obarvala rdeče, nastopil je praznik češenj

Brda so ta vikend v znamenju češenj. Grad Dobrovo se je za jubilejni 60. praznik češenj spremenil v prizorišče praznovanja dediščine, kulinarike in pristnega briškega utripa. Pridelovalci češenj pravijo, da je vreme letošnji letini ponagajalo, saj je deževje na začetku sezone poškodovalo plodove. Vendar so češnje v slovensko Toskano privabile ljudi iz vseh vetrov, kilogram slastnih rdečih sadežev pa stane osem evrov.