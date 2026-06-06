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Brda so se obarvala rdeče, nastopil je praznik češenj

Dobrovo, 06. 06. 2026 19.52 pred 18 dnevi 1 min branja 6

Avtor:
Barbara Bašić
Praznik češenj

Brda so ta vikend v znamenju češenj. Grad Dobrovo se je za jubilejni 60. praznik češenj spremenil v prizorišče praznovanja dediščine, kulinarike in pristnega briškega utripa. Pridelovalci češenj pravijo, da je vreme letošnji letini ponagajalo, saj je deževje na začetku sezone poškodovalo plodove. Vendar so češnje v slovensko Toskano privabile ljudi iz vseh vetrov, kilogram slastnih rdečih sadežev pa stane osem evrov.

praznik češenj letina grad dobrovo deževje
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KOMENTARJI6

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zmerni pesimist
07. 06. 2026 17.08
Meni bojo pa zgnile na drevesu povabim prijatelje naj si jih naberejo pa ima večina same izgovore češ sobota pa nedelja ok jaz sem se jih najedel nekaj smo jih vložili pa starim sosedom raztalal
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0 0
Victoria13
07. 06. 2026 10.07
Kupujejo jih v Italiji in prodajajo kot češnje iz Brda...naivnost kupcev brez meja!!!
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+0
2 2
MajaZzz
07. 06. 2026 09.06
Jokajo tisti ki se jih kot otroci niso najedli do sitega vsako leto. jaz sem se jih in tudi moj otrok se bo najedel 3x na leto do sitega. Sem 100% da moj otrok nebo jokal čez 30 let tule gor, ampak bo za svoje otroke naredil kot sem jaz za njega in moja mama za mene. To je sadje za otroke, In če se vam kolca po češnjah in ste stari 40 so vaši starši delali narobe...ne naredite iste napake za svoje otroke in KUPITE!!!!
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+1
2 1
kakorkoliže
07. 06. 2026 08.03
8€ za kg češenj, in samo obrat jih je treba. Da bog da, da jim zgnijejo vse.
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+1
4 3
Enakopraven
06. 06. 2026 20.18
8€ za kg češenj?! Absurd! Kmet mora za pridelek kg svinjine krepko delati , pa ne dobi pol toliko po kg. IZKORIŠčANJE!
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+4
8 4
oježeš
06. 06. 2026 21.45
Moraš upoštevati, da je obiranje višinsko delo. Sicer zanimivo, da je vse uvoženo kljub carini in nekajkratnim preprodajalcem, še vedno cenejše. verjetno pa deluje trg. Če se proda, se nabija cena, če ne gre, so pa tudi toliko, da raje pustijo sadje zgniti, kot bi ga dali ceneje. Se pravi, se namensko odrečejo zaslužku.
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-3
1 4
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