Pahor bo 17. maja gostil vrh procesa Brdo-Brioni

Pahor se je konec septembra lani že sestal s predsednikom Republike Severne Makedonije Stevom Pendarovskim , marca pa z vsemi tremi člani predsedstva Bosne in Hercegovine, Miloradom Dodikom , Šefikom Džaferovićem in Željkom Komšićem . Udeležbo na srečanju Brdo-Brijuni Process so potrdili vsi voditelji držav članic pobude.

V kabinetu predsednika dodajajo, da je bilo srečanje voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process ob njeni 10. obletnici načrtovano lani, najprej spomladi in nato jeseni, a je bilo obakrat preloženo zaradi epidemioloških razmer. Načrtovano je bilo, da se bodo voditelji ob tej priliki srečali na izrednem vrhu brez tujega gosta. Na podlagi interesa, ki ga je v pogovoru s predsednikom Pahorjem in nato še v pismu izrazil predsednik Francoske republike, je bil nato kot posebni gost na srečanje povabljen Emanuel Macron . Te dni pa francoski predsednik Macron gosti pomembno mednarodno srečanje v Franciji, zato se vrha Brdo-Brijuni ne bo mogel udeležiti. Z njegovim uradom je bilo dogovorjeno, da datuma srečanja Brdo-Brjuni Process ne bodo več prestavljali in da se bo pridružil enemu od prihodnjih srečanj.

"Tokratno srečanje voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process bo poleg obeležja desetih let delovanja pobude tudi priložnost za potrditev in okrepitev zavzetosti za nadaljevanje procesa širitve Evropske unije. Voditelji bodo v neformalnem vzdušju lahko izmenjali stališča tudi glede drugih aktualnih zadev," so zapisali v sporočilu za javnost.



Brdo-Brijuni Process je skupna slovensko-hrvaška pobuda, ki jo je predsednik Pahor leta 2010 še kot predsednik vlade oblikoval zaradi krepitve medsebojnega zaupanja in pomoči pri evropski poti držav Zahodnega Balkana. Od leta 2013 so bila srečanja v okviru pobude Brdo-Brijuni Process vsako leto, vsakokrat v drugi izmed držav, in vedno so se voditeljem držav članic pridružili tudi posebni gostje, med njimi Angela Merkel, François Hollande, Joe Biden (še v vlogi podpredsednika),Donald Tusk, Frederica Mogherini in drugi.