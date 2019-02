Brdo pri Kranju postalo evropsko luksuzno posestvo leta

Luxury Travel Guide je vodilni mednarodni turistični portal za zahtevnejše potnike. Vsako leto z objektivnimi kriteriji nagradijo najboljše na svojih področjih. Za vse dobitnike nagrad veljajo enaka stroga merila ocenjevanja, ki jih izvajajo strokovnjaki z bogatimi izkušnjami v turizmu

Pri izboru nagrajenca za luksuzno posestvo so ocenjevali videz, obseg in kakovost ponudbe. Iskali so lokacijo, kjer se odvijajo tako poslovni kot osebni dogodki (poroke, druga praznovanja itd.). Posestvo Brdo pri Kranju se nahaja v naravnem okolju, poleg prelepe narave so tu še golf igrišče, konji, odlična kulinarika, velik in sodoben kongresni center in visok nivo storitev. Komisija si je ogledala objave in mnenja gostov na turističnih portalih, kot so Booking.com in Tripadvisor, ponudbo na spletnih straneh ponudnika, pri dokončni odločitvi pa so se opirali tudi na priporočilo novinarja LTG, ki je posestvo Brdo pri Kranju obiskal kot skriti gost.

Celotno posestvo je imenovano za kulturni spomenik, naravno vrednoto državnega pomena ter varovano območje Natura 2000, ki predstavlja dom za več kot 1000 rastlinskih in 1500 živalskih vrst. V Parku Brdo stoji renesančni Grad Brdo in drugi objekti, ki so del bogate dediščine, ki je tu temelje postavila že pred več kot 500 leti. Skozi zgodovino, pa vse do danes, Brdo gosti predsednike, kralje in diplomate.