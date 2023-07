Brecelj: 'Bolje, da smo brez ministra kot z njim'

Kirurga Erika Breclja smo prestregli pred sestankom z ožjo skupino Strateškega sveta za zdravstvo. Kot je dejal, je trenutno prioriteta realizacija. "Vse države imajo težave z zdravstvom in že v začetku leta sem povedal, da če bomo konec leta na enakem nivoju, bo to velik uspeh. Ogromno truda bo potrebno, da bomo ohranili zdravstvo, ki ga imamo, še več pa, da bi se vsaj kaj izboljšalo," je odgovoril na vprašanje, ali reforma bo ter dodal, da gre za tek na dolge proge. Tisto, kar je napovedal zdaj bivši minister Danijel Bešič Loredan, do 1. januarja leta 2026 ne bo izvedljivo, je tudi dejal.

Vprašanje, na kakšen način okrepiti javno zdravstvo, je dokončno omajalo zaupanje premierja v dosedanjega ministra. Kot pravi Brecelj, bi imeli radi močnejše javne zavode, ampak se je treba zavedati, da so del javnega zdravstva tudi koncesionarji. "Ne bomo se šli nobenih ideoloških vojn, čeprav bi si kdo želel. Vsi tisti, ki imajo koncesijo, in javni zdravstveni zavodi, bi lahko delali več in bolj kvalitetno," pove.

Bešič Loredan bi se lahko upiral, a se je umaknil

Da sta z ministrom v odhajanju na nasprotnih bregovih, je dal Brecelj prvič vedeti že konec marca, junija ga je javno pozval k odstopu, zdaj pa je dejal, da je bolje, da smo brez ministra kot z njim. Po njegovem odhodu pravi le, da se mu zahvaljuje, da je podpisal odstopno izjavo. Kot doda, bi se Loredan lahko upiral, a se je umaknil, zato se z njim ne bodo več ukvarjali.