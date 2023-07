Brecelj: Bolje je, da smo brez ministra, kot da je na položaju Bešič Loredan

Da v tem času ni pokazal praktično ničesar, da ne drži obljub, dela s figo vžepu, celo laže, tako o zdravstvenem ministru Danijelu Bešiču Loredanu zadnje mesece brez dlake na jeziku predsednik strateškega sveta Erik Brecelj. V svojem slogu, povsem neposredno, danes tudi o interpelaciji.

"To je zelo inteligentna poteza SDS, ne dvomim, da je skupaj z ministrom Bešičem izpeljana. Zelo važno je, da minister ostane do jeseni, do takrat je treba uredit številne zadeve na področju zavarovanja, na področju poslovanja številnih zavodov, tu ne javnih, zasebnih," pravi Brecelj.

Na vprašanje, ali gre torej za sodelovanje med SDS in Bešičem Loredanom, Brecelj prikima. "Seveda, to je sodelovanje in kot reče minister deležnikov v zdravstvu. Postavit je treba zasebni zdravstveni sistem, ne javni, pa naj stane, kolikor hoče." V SDS odgovarjajo, da je "usoda zdravstvenega ministra odvisna od odločitve predsednika vlade Roberta Goloba, ki mu predsednik strateškega sveta Erik Brecelj zvesto služi".

A Brecelj ostro nadaljuje: povod je bila hitra ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki naj bi presenetila vse, saj da je to storila ozka skupina ljudi, v kateri minister ni sodeloval, sicer se to ne bi zgodilo. "Že to, da se podaljšuje ukinitev, je slabo, ker zdaj bodo privatne zavarovalnice bolj pospešeno gradile svoj zdravstveni sistem. Javni bi se moral hitreje odzvat in izboljšat, pa se žal ne. Tudi minister ne naredi nič, da bi javni sistem izboljševal," dodaja Brecelj.