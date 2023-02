Brecelj: Če pastir izgubi tretjino svoje črede, je kriva ovca ali pastir?

Tako je neomajno podporo direktorici izrekel na dan ljubezni in prijateljstva. Pred dobrim mesecem pa je na jezo pacientov v bežigrajskem zdravstvenem domu, kjer so paciente sprva sprejemali po principu "kdor prvi pride, prvi melje", odgovarjal: "Sem kriv jaz?"

"Odhajajoči zdravniki so javno omadeževani in jim izven njihove prisotnosti daje pečat lenuhov, ki nočejo dežurati, podgan, ki zapuščajo ladjo." Tako se bere 10 pisem nekdanjih zaposlenih v zdravstvenem domu Ljubljana, ki direktorici Antoniji Poplas Susič očitajo, da ga vodi z ustrahovanjem, grožnjami in poniževanjem. Pisma je razkrila piratska stranka, a že mesece jih imajo tudi na zdravstvenem ministrstvu. Na Štefanovi 5 zdaj molčijo.

"To je tako lepa, ki lepo pokaže, zakaj ne moremo rešiti nobene težave v zdravstvu. Vse se namreč zreducira na osebne povezave, na osebne odnose, kdo je naš in kdo ne," je dejal. Čudi ga tudi dejstvo, da se direktorica še ni umaknila iz te zgodbe, ki je zanjo ponižujoča. "Verjamem pa, da je seveda odlična zdravnica."

Janković torej direktorico še naprej neomajno podpira in pravi, da 1000 evrov ne more biti velik problem v tej družbi. V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili zdravnika Erika Breclja , ki pa je do delovanja Poplas Susičeve veliko bolj kritičen od ljubljanskega župana. Meni, da je gospa verjetno odlična zdravnica, da pa ni tudi odlična direktorica. "1000 evrov verjamem, da ji ne pomeni veliko. To je zame neinteligentna poteza ali pa celo norčevanje iz ljudi," je kritičen.

Kaj pa to pove o delovanju civilne družbe - glede delovanja Nike Kovač in Jaše Jenulla? "Podpiram civilno družbo, ki je civilna," je njegov kratek odgovor.

Je pa nekoliko več komentiral delovanje župana Jankovića, ki bi moral po njegovem mnenju povedati, koliko zdravnikov je odšlo in kam so odšli. "Lahko ga seznanim z direktorjem ZD Ajdovščina in z županom mestne občine Ajdovščina, naj se z njim pogovori o tem, kaj pomeni biti dober direktor. Kako se vodi zdravstveni dom. To kar gledamo v Ljubljani je tragikomično," je jasen.

Dvomi sicer, da gre tu za norčevanje iz občanov. "Vprašljivo je bolj, ali se te osebe zavedajo realnosti, kje so, kdo so, kakšne sposobnosti imajo in česa se gredo," je poudaril in ponovil, da je to tipična zgodba o tem, kako se v zdravstvu ne more narediti ničesar.