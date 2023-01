Brecelj: Mislim, da ta vlada zaradi zdravstva lahko pade

"Sam ocenjujem, da je to pravilna poteza predsednika vlade," je po napovedih, da bo vodenje zdravstvene reforme prevzel premier Robert Golob, dejal zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. In to le slab teden po tem, ko se je v spremstvu premierja javno opravičil ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču. Zaupanje med ministrom in premierjem naj bi bilo obojestransko, zatrjujejo tako v kabinetu predsednika vlade kot zdtravstveni minister. Kirurg in poznavalec razmer Erik Brecelj pa opozarja, da je kriza v zdravstvu vsak dan hujša.

"Tega se zavedajo skoraj vsi. Mislim, da ta vlada lahko zaradi zdravstva pade," je komentiral ter dodal, da bomo lahko ob koncu leta zdravstva, v stanju, kot je danes, še veseli.

Menjava Bešiča Loredana naj ne bi prišla v poštev

Tudi iz kabineta predsednika vlade je slišati, da bi menjava Bešiča Loredana v letu, ko je napovedana zdravstvena reforma, pomenila politični harakiri, zato ne pride v poštev.

Vsebinsko bo spremembe še vedno pripravil minister, pojasnjujejo vladni viri. Premier pa bo vodil proces in narekoval strateške usmeritve. "Predsednik vlade Robert Golob povsem zaupa zdravstvenemu ministru /.../ Aktualna priložnost za korenito spremembo ni idealna, je pa verjetno edina, ki je ostala," so v kabinetu dejali ob petkovi napovedi Golobovega vodenja reforme.