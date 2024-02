Brecelj o zdravniški stavki: Iz te zgodbe bomo izšli vsi potolčeni

Številčnejših pritožb bolnikov za zdaj zastopnik pacientovih pravic sicer ne beleži. A nedvomno je vsak zaplet preveč. Da je uresničevanje z ustavo zagotovljenih pravic prebivalcev do zdravstvene dejavnosti odgovornost vlade, ki da lahko stavko tudi konča, v Fidesu prst ponovno uperjajo v vladajoče. Ki pa bodo zdaj primorani kolebati med domino efektom v zdravstvu in domino efektom v javnem sektorju.

A s tem so ustvarili - morda celo nepotrebno - dodatno zaskrbljenost med pacienti. Tudi nekdanji zdravstveni minister je namreč mnenja, da so takšni kolapsi manj verjetni. "Bo pri marsikateremu zdravniku prišlo do osebne odgovornosti in se vsaj na občutljivih področjih za to ne bodo odločali. Je pa to rožljanje z orožjem, grožnje, in tega bomo v tem mesecu še veliko videli," meni Samo Fakin .

"Mi vseh teh otrok zagotovo ne bi mogli sprejeti oziroma bi mogli potem povsem ustaviti svoje siceršnje obravnave, česar si pa tudi ne predstavljam," pravi Pokorn. "Lahko pride do efekta domin. Posledice so lahko zelo nepredvidljive," dodaja Kersnič. Da te napovedi utegnejo biti nekoliko pretirane, sicer priznavajo celo v zdravniški zbornici. A to v isti sapi opravičujejo z namenom, da se pogajanja premaknejo iz pat pozicije. "Težko pravzaprav brez dodatnega pritiska dosežemo to, da se sprejme en konsenz, en dogovor," pojasnjuje Kersnič.

"Po šestih dneh pediater, ki je delal 40 ur, ne more več delati. In šesti, sedmi dan lahko nastane problem, če je ta pediater, praviloma so, tudi nekje dežuren," razlaga predsednik odbora za bolnišnično in specialistično zdravstvo pri zdravniški zbornici Boštjan Kersnič.

Brecelj: Stavko je treba zamrzniti

O stavki sta v oddaji 24UR ZVEČER spregovorila tudi zdravnika Samo Zver in Erik Brecelj. Zver je pojasnil, da sam ne stavka, prav tako tudi ne nihče na njegovem oddelku. "Ker mi smo tam zaradi zdravnikov. Tu se pogovarjamo, ali bodo posledice hude čez pet ali deset dni, jaz to ne morem verjet, da se zdravniki s takimi stvarmi ukvarjamo. Mi ne smemo dopustiti, da do tega pride. Naše primarno mesto je biti ob bolniku in mi bolnike ne smemo na ta način izpostavljati negotovosti in strahu," je povedal Zver.

Brecelj meni, da bodo iz te zgodbe izšli "vsi potolčeni", in sicer zdravniki, Fides, za katerega dvomi, da bo obstal, bolniki in politiki. Ob tem opozarja, da je ogromno "neresnic". Čakalne dobe so po njegovi oceni v intervalu sprejemljivosti. "Nam zaradi stavke ni odpadla niti ena operacija. Ko ima Fides jutranje sestanke, pride bolnik eno uro kasneje v operacijski blok, mi za to uro ali dve popoldne operiramo preko delovnega časa, da so vsi operirani," je pojasnil. Hkrati opozarja, da je veliko "neresnic" tudi na strani Fidesa, predvsem glede tega, za kaj se borijo. "Borijo se za višje plače. Izredno pomanjkanje pri nekaterih članih Fidesa empatije do bolnikov, ne vem, če so to lahko zdravniki," meni.

Brecelj meni, da je stavko treba zamrzniti in se pogajati naprej. "Kot stvari sedaj potekajo, peljejo v katastrofo za vse nas". Sam bi sicer plače urejal na način, da tisti, ki delajo več, dobijo tudi več, tisti, ki manj, pa manj. A kot pravi, Fides tega ne podpira. "Razumem, zakaj nekatere v vrhu Fidesa ne zanima plačilo po opravljenem delu." Meni, da bi morala politika stimulirati zdravniki in vse ostale, da bi, če bi delali več, za to bili tudi nagrajeni. "Ampak tega v slovenskem zdravstvu ni. Največ imajo tisti, ki delajo najmanj."