Brecelj: 'Odklapljanje ministra' se je začelo že veliko prej

Sicer pa se svet veliko ukvarja s področjem upravljanja in financiranja v zdravstvu. " Daleč smo z inštitutom za kakovost. Strokovno je zadeva postavljena, zdaj delamo finančno konstrukcijo ," je pojasnil. Jeseni se bodo bolj aktivno začeli ukvarjati še s problemi bolnišnic, je napovedal.

Po njegovih besedah člani strateškega sveta razpravljajo o številnih temah. V četrtek so denimo s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in ministrstva za zdravje razpravljali o mreži primarne ravni zdravstva. Zdi se mu, da "mreže ne bo problem sestaviti". Ocenjuje pa, da je problem, ker se podatkov s primarne ravni ne uporablja za načrtovanje.

Na vprašanje, koliko časa strateški svet še potrebuje za pripravo vseh predlogov, je odgovoril, da je to tek na dolge proge, saj rešujejo ogromno problemov. "Tukaj ni točke, da bi rekel, zdaj smo pa konec. Vse države imajo težave z zdravstvom, problem je, če se nobene ne reši in se samo kopičijo. Smo skromni, zelo veseli bomo, če bomo katero od težav pomagali razrešiti," je poudaril.

Doslej pripravljeni predlogi so sicer po njegovi oceni dobri. Zagnanost članov je označil za neverjetno, nad pričakovanji.

Mediji so sicer v zadnjih dneh poročali o odhodu člana sveta Marka Jakliča, ki je zaradi različnih pogledov s tega mesta sicer odstopil že pred časom. Breclja sicer preseneča, da ni odstopilo še več članov, tudi glede na "ignoranco bivšega ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredena".

Na vprašanje, ali torej nadaljnjih odstopov ne bo, je odgovoril, da je še en član omenjal to možnost, a to ne bi imelo velikega vpliva na delo strateškega sveta. "Ljudje imajo svoje obveznosti, ne da se vsak četrtek popoldne kar pustiti vse in se ukvarjati s strateškim svetom," je dejal. Se pa, tako Brecelj, želijo v strateški svet vključiti še dodatni, "večinoma dobronamerni" člani.

Brecelj je v zadnjem času zdaj že nekdanjega ministra za zdravje Bešiča Loredana večkrat javno pozval k odstopu. Premier Golob je bivšemu ministru odstopno izjavo v podpis ponudil 7. julija, Bešič Loredan pa jo je podpisal.