Brecelj: Po ustanovni seji strateškega sveta me navdaja optimizem

"Zelo sem ponosen in zadovoljen s tem, da se je različni krog strokovnjakov odzval za sodelovanje v strateškem svetu. Reforma je nujno potrebna in zato mora biti tudi celovita. Debata je pokazala tudi to, da je zdravstvena stroka v Sloveniji v svetovni špici. Naše primere dobrih praks moramo razširiti," je uvodoma povedal premier Robert Golob.

Pri tem je dodal, da ugibanja glede tega, katerim modelom bomo pri zdravstveni reformi sledili, niso več potrebna. "Zdravstvena reforma bo potekala po slovenskem modelu, pri čemer pa se bomo opirali na dobre prakse tujih zdravstvenih modelov," je pojasnil in dodal, da bo do reform "prišlo hitreje kot si mislimo".