Brecelj zanika, da bi za hitrejšo obravnavo bolnice prejel podkupnino

Iztok Požar je na predobravnavnem naroku namreč priznal, da je prvoobtoženemu v zadevi in zaposlenemu v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Urošu Smiljiću plačal 20.000 evrov za to, da bi njegovi hudo bolni partnerici uredil hitrejšo operacijo in zdravljenje raka pri Eriku Breclju. Sodišče je Požarju januarja 2019 izreklo pogojno obsodbo dveh let zaporne kazni s preizkusno dobo petih let.

Brecelj, zaposlen na Onkološkem inštitutu Ljubljana, je v današnjem pričanju pojasnjeval, kako sta potekala obravnava in zdravljenje pokojne bolnice. Po operaciji v Bolnišnici dr. Petra Držaja jo je kirurg iz UKC Ljubljana naročil na pregled na onkološkem inštitutu, kjer so ugotovili, da je bolezen zelo hitro napredovala. Kot je dejal, je tako hitro poslabšanje v svoji karieri videl samo še enkrat.

To je bil po njegovih besedah tudi razlog, zakaj so bile vse preiskave opravljene tako hitro, v nekaj dneh, in ne podkupnina, ki naj bi jo dobil. Poleg tega so jo na vse preiskave naročali drugi, ne on, je še poudaril. Prav tako po njegovih besedah ni bil zaradi podkupnine pred operacijo izpuščen konzilij, kot je trdil Požar. Kot je danes spomnil Brecelj, je Požar tudi trdil, da je bila zaradi podkupnine njegova partnerica sama v sobi, kar pa po kirurgovih besedah glede na podatek v evidencah inštituta ne drži.