Brecelj: Pritiski so veliki, ker si marsikdo ne želi, da se kar koli spremeni

Dolgoletni borec proti korupciji v javnem zdravstvu Erik Brecelj je dejal, da dvojno opravičilo Jankoviću ni začetek konca Bešič Loredana. Meni, da se minister težave še ni zares aktivno lotil. "Se zelo trudi, a je pol leta premalo, da bi lahko zarezal v brazdo v reformo zdravstva. Jaz na to v prvi vrsti gledam kot na reševanje Zorana Jankovića, potem mogoče reševanje ZD Ljubljana. Vsekakor pa takšni sestanki, takšne poteze in takšne tiskovne konference ne pomenijo reforme zdravstva," je dejal.

Brecelj je dejal, da bi stavko pacientov podpiral, če bi bila to res stavka pacientov, stavka civilne družbe. "Ne pa stavka politikov, ki so desetletja in še vedno kolobarijo po zdravstvu, ki so imeli izjemna plačila za razna svetovanja in kaj so naredili, vidimo danes," je povedal.

Meni, da so pritiski veliki, a ne zaradi ministra Bešič Loredana, pač pa zato, ker si marsikdo ne želi, da bi se kar koli spremenilo. "Interesa za javno zdravstvo nimajo samo bolniki in zaposleni v zdravstvu, velik interes za javno zdravstvo, takšno, kot je, imajo tudi plenilci, ljudje, ki kradejo po javnem zdravstvu in želijo, da ostane takšno, kot je sedaj. Neurejeno, kaotično. Kjer se da brez vsakršne odgovornosti krasti po lastni želji," pravi.

'Zdaj se mora cela Slovenija ukvarjati z reševanjem Zorana Jankovića'

Dodal je, da bo januar zanimiv in da bodo pritiski na ministra veliki. "Smešno se mi zdi, da bodo na protestu politiki iz koalicije in poslanci iz parlamenta, saj njih plačujemo zato, da uredijo zdravstvo. Ni treba, da protestirajo, naj se uredi zdravstvo, potem protestirajo proti samim sebi, kar je shizofreno," je prepričan. Civilno družbo podpira, a jih opozarja, naj demonstrirajo res tisti, ki lahko. "Ne pa tisti, ki že desetletja pomagajo pleniti po zdravstvu in so mrtvo tiho, ko se dogajajo kriminal in nepravilnosti," je pripomnil.