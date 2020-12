Bregantova se vrača na ministrstvo kot vodja kabineta

O tem, kdo bo novi minister (ali ministrica) za zdravje se še ni dosti ugibalo, prav tako ni znano, kdaj bo Janša predlog vložil v DZ. Vprašanje o vrnitvi Bregantove na ministrstvo smo naslovili tudi na njih, odgovore pa še čakamo.

Bregantova je sicer po razrešitvi priznala, da so bile nekatere odločitve, ki so jih sprejemali, slabe, in da jim je epidemija ušla izpod nadzora. 3. novembra je podpisala tudi zloglasni dokument, s katerim je dovolila, da v rdečih conah v domovih za starejše, bolnišnicah in socialno-zdravstvenih zavodih delajo okužene osebe. To odločitev je pozneje obžalovala: "Ta odločitev je bila slab kompromis. Sama tej rešitvi nisem bila naklonjena, sem le zdravnica in vem, kaj pomeni delati pozitiven, pravzaprav je to tisto, česar si ne želimo. Najhujše, kar bi se nam lahko zgodilo, je to, da bi zaradi naše želje, da bi bilo vse prav in idealno, naši starostniki ostali sami, brez oskrbe. Tako kot se je žal zgodilo v Španiji v prvem valu."