Bregova Soče pri Solkanu bo povezala kar 120 metrov dolga brv

Levi in desni breg Soče pri Solkanu bo že kmalu povezovala kar 120 metrov dolga brv oziroma jeklen viseči most. Dela so v polnem zagonu, most, ki bo povezal kolesarsko pot med Posočjem in Krasom, pa že dobiva svojo končno podobo.

Širok bo tri metre, ob enakomerni obremenitvi pa bi na njem hkrati lahko stalo kar 1000 ljudi. Nosilna pilona na levem in desnem bregu sta visoka slabih 15 metrov, da bi bil varen pred poplavami, pa so ga umestili deset metrov nad pragom stoletnih voda. Ni nam treba posebej poudariti, da bo nudil spektakularen razgled.

Gre za eno večjih in zahtevnejših infrastrukturnih investicij, ki se financira iz EU programa čezmejnega sodelovanja (Interreg), pojasnjujejo na goriški občini. Gradnja brvi se namreč izvaja v okviru projekta Soča-Isonzo, ki ga vodi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO in je financiran s sredstvi evropskega programa čezmejnega sodelovanja Interreg Italia-Slovenija 2014–2020.