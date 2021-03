'Brez akademske svobode ni kritike, odsotnost kritike vodi v enoumje'

Kot so zapisali, so "predstavniki politične oblasti skupaj z njihovimi propagandnimi podaljški na internetnih družbenih omrežjih ter v interesno ali lastniško povezanih medijih v preteklih dneh poskušali ponižati red. prof. dr. Milosavljevića z govorico, v kateri se prepletajo hujskaštvo, nacionalizem in manipulacije. Poleg tega so predstavniki izvršne in zakonodajne oblasti zaničevali znanje mednarodno uveljavljenega strokovnjaka na področju medijev in ustreznost rednega profesorja na Univerzi v Ljubljani za pedagoško delo, s čimer so pod vprašaj postavili avtonomijo univerze, ki je v ustavi zagotovljena izrecno in nedvoumno."