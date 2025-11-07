AVP: Martinovanje naj ne bo razlog za vožnjo pod vplivom alkohola

Agencija za varnost prometa (AVP) pred prihajajočim martinovim vikendom, ko se tradicionalno odvijajo številni dogodki, na katerih je prisoten alkohol, znova poziva udeležence v prometu k ničelni toleranci do alkohola za volanom. Policija bo do torka po vsej državi izvajala poostren nadzor na cestah.

Na agenciji ljudi pozivajo, naj ne tvegajo in ne vozijo pod vplivom alkohola niti naj se ne zanašajo na druge voznike, ki so uživali alkohol. Za varno vrnitev domov naj udeleženci martinovih prireditev raje izberejo javni prevoz, ki bo na mnogih dogodkih po Sloveniji brezplačen, ali pa pokličejo taksi. Kot ob tem poudarjajo, Slovenijo še vedno zaznamuje visoka toleranca do uživanja alkohola in njegova lahka dostopnost, tudi za mladoletne. Po podatkih Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) je leta 2024 registrirana poraba alkohola znašala deset litrov čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom prej celo zvišala za sedem odstotkov. Ob tem je alkohol še vedno eden od glavnih vzrokov prometnih nesreč, saj je po podatkih policije prisoten pri okoli desetini vseh nesreč, alkoholizirani vozniki pa so krivi za skoraj 30 odstotkov vseh nesreč s smrtnim izidom.

Alkohol in avtomobilski ključi ne sodijo skupaj FOTO: Shutterstock icon-expand

Policija je letos do 7. novembra zabeležila 1231 prometnih nesreč, v katerih so bili povzročitelji pod vplivom alkohola. V njih je umrlo 22 ljudi, pet več kot lani, 112 jih je utrpelo hude, 478 pa lažje poškodbe. V celotnem lanskem letu so povzročitelji pod vplivom alkohola povzročili 1537 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 17 ljudi, 135 je bilo huje, 633 pa lažje poškodovanih. Kot so še dodali na AVP, je zakonska meja v Sloveniji 0,5 promila oz. gramov alkohola na kilogram krvi, kar pa ne pomeni varne meje za udeležbo v prometu. Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč pod vplivom alkohola pri nas so v starostni skupini od 25 do 54 let, letos pa je bil povzročitelj celo mlajši od 15 let, medtem ko so 13 nesreč povzročili mladostniki, stari od 15 do 17 let. Po regijah glede deleža opitih povzročiteljev nesreč letos prevladujejo Posavje, Pomurje in Jugovzhodna Slovenija.

Alkotest FOTO: Shutterstock icon-expand