AVP: Martinovanje naj ne bo razlog za vožnjo pod vplivom alkohola

Na agenciji ljudi pozivajo, naj ne tvegajo in ne vozijo pod vplivom alkohola niti naj se ne zanašajo na druge voznike, ki so uživali alkohol. Za varno vrnitev domov naj udeleženci martinovih prireditev raje izberejo javni prevoz, ki bo na mnogih dogodkih po Sloveniji brezplačen, ali pa pokličejo taksi.
Kot ob tem poudarjajo, Slovenijo še vedno zaznamuje visoka toleranca do uživanja alkohola in njegova lahka dostopnost, tudi za mladoletne. Po podatkih Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) je leta 2024 registrirana poraba alkohola znašala deset litrov čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom prej celo zvišala za sedem odstotkov.
Ob tem je alkohol še vedno eden od glavnih vzrokov prometnih nesreč, saj je po podatkih policije prisoten pri okoli desetini vseh nesreč, alkoholizirani vozniki pa so krivi za skoraj 30 odstotkov vseh nesreč s smrtnim izidom.
Policija je letos do 7. novembra zabeležila 1231 prometnih nesreč, v katerih so bili povzročitelji pod vplivom alkohola. V njih je umrlo 22 ljudi, pet več kot lani, 112 jih je utrpelo hude, 478 pa lažje poškodbe. V celotnem lanskem letu so povzročitelji pod vplivom alkohola povzročili 1537 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 17 ljudi, 135 je bilo huje, 633 pa lažje poškodovanih.
Kot so še dodali na AVP, je zakonska meja v Sloveniji 0,5 promila oz. gramov alkohola na kilogram krvi, kar pa ne pomeni varne meje za udeležbo v prometu. Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč pod vplivom alkohola pri nas so v starostni skupini od 25 do 54 let, letos pa je bil povzročitelj celo mlajši od 15 let, medtem ko so 13 nesreč povzročili mladostniki, stari od 15 do 17 let. Po regijah glede deleža opitih povzročiteljev nesreč letos prevladujejo Posavje, Pomurje in Jugovzhodna Slovenija.
"Naš namen ni odvračati od degustacij mladega vina in druženja, ampak preprečiti vožnjo pod vplivom alkohola. Ne zato, da se izognete globi, ampak zato, da ne bi prišlo do tragičnih posledic. Obstajajo alternative, tako da ni izgovora," je poudarila v. d. direktorice AVP Saša Jevšnik Kafol.
Na agenciji so opozorili na nekatere zmotne mite, kot sta na primer, da lahko obilna hrana ali gibanje na svežem zraku ublažita učinke alkohola. Hrana lahko po njihovih navedbah upočasni absorpcijo alkohola, vendar tega ne izniči, saj se še vedno razgrajuje v jetrih. Ena merica alkohola, ki je prisotna v decilitru vina, se presnavlja približno eno uro, pri večji količini popitega alkohola pa se ta čas podaljša.
Povzročitev smrtne prometne nesreče in poškodb pod vplivom alkohola po njihovem mnenju ni nesreča, temveč posledica neodgovorne odločitve posameznika, ki sede za volan ali krmilo motorja in takšno dejanje povzroči. Posledice so trajne in globoko zaznamujejo življenja posameznikov ter njihovih družin, so še dodali.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.