Slovenija

AVP: Martinovanje naj ne bo razlog za vožnjo pod vplivom alkohola

Ljubljana, 07. 11. 2025 12.19 | Posodobljeno pred 50 minutami

STA , L.M.
Agencija za varnost prometa (AVP) pred prihajajočim martinovim vikendom, ko se tradicionalno odvijajo številni dogodki, na katerih je prisoten alkohol, znova poziva udeležence v prometu k ničelni toleranci do alkohola za volanom. Policija bo do torka po vsej državi izvajala poostren nadzor na cestah.

Na agenciji ljudi pozivajo, naj ne tvegajo in ne vozijo pod vplivom alkohola niti naj se ne zanašajo na druge voznike, ki so uživali alkohol. Za varno vrnitev domov naj udeleženci martinovih prireditev raje izberejo javni prevoz, ki bo na mnogih dogodkih po Sloveniji brezplačen, ali pa pokličejo taksi.

Kot ob tem poudarjajo, Slovenijo še vedno zaznamuje visoka toleranca do uživanja alkohola in njegova lahka dostopnost, tudi za mladoletne. Po podatkih Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) je leta 2024 registrirana poraba alkohola znašala deset litrov čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom prej celo zvišala za sedem odstotkov.

Ob tem je alkohol še vedno eden od glavnih vzrokov prometnih nesreč, saj je po podatkih policije prisoten pri okoli desetini vseh nesreč, alkoholizirani vozniki pa so krivi za skoraj 30 odstotkov vseh nesreč s smrtnim izidom.

Alkohol in avtomobilski ključi ne sodijo skupaj
Alkohol in avtomobilski ključi ne sodijo skupaj FOTO: Shutterstock

Policija je letos do 7. novembra zabeležila 1231 prometnih nesreč, v katerih so bili povzročitelji pod vplivom alkohola. V njih je umrlo 22 ljudi, pet več kot lani, 112 jih je utrpelo hude, 478 pa lažje poškodbe. V celotnem lanskem letu so povzročitelji pod vplivom alkohola povzročili 1537 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 17 ljudi, 135 je bilo huje, 633 pa lažje poškodovanih.

Kot so še dodali na AVP, je zakonska meja v Sloveniji 0,5 promila oz. gramov alkohola na kilogram krvi, kar pa ne pomeni varne meje za udeležbo v prometu. Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč pod vplivom alkohola pri nas so v starostni skupini od 25 do 54 let, letos pa je bil povzročitelj celo mlajši od 15 let, medtem ko so 13 nesreč povzročili mladostniki, stari od 15 do 17 let. Po regijah glede deleža opitih povzročiteljev nesreč letos prevladujejo Posavje, Pomurje in Jugovzhodna Slovenija.

Alkotest
Alkotest FOTO: Shutterstock

"Naš namen ni odvračati od degustacij mladega vina in druženja, ampak preprečiti vožnjo pod vplivom alkohola. Ne zato, da se izognete globi, ampak zato, da ne bi prišlo do tragičnih posledic. Obstajajo alternative, tako da ni izgovora," je poudarila v. d. direktorice AVP Saša Jevšnik Kafol.

Na agenciji so opozorili na nekatere zmotne mite, kot sta na primer, da lahko obilna hrana ali gibanje na svežem zraku ublažita učinke alkohola. Hrana lahko po njihovih navedbah upočasni absorpcijo alkohola, vendar tega ne izniči, saj se še vedno razgrajuje v jetrih. Ena merica alkohola, ki je prisotna v decilitru vina, se presnavlja približno eno uro, pri večji količini popitega alkohola pa se ta čas podaljša.

Povzročitev smrtne prometne nesreče in poškodb pod vplivom alkohola po njihovem mnenju ni nesreča, temveč posledica neodgovorne odločitve posameznika, ki sede za volan ali krmilo motorja in takšno dejanje povzroči. Posledice so trajne in globoko zaznamujejo življenja posameznikov ter njihovih družin, so še dodali.

martinovo AVP alkkohol promet
Golob za digitalizacijo in umetno inteligenco v javni upravi

Zagorelo v Mariboru: v dveh stanovanjih za 60.000 evrov škode

Artechh
07. 11. 2025 13.17
+0
Sej pravite da je protiustavno testiranje....
ODGOVORI
1 1
x2f3y1q0đ5
07. 11. 2025 13.14
+2
Nič takega, bodo pa namesto alkoholiziranosti merili hitrost, ta se pa da natančno izmeriti, če se že prvo omenjena ne da...
ODGOVORI
2 0
kranjski janezz
07. 11. 2025 13.07
+0
zase se brigajte..pa cihote poštimajte
ODGOVORI
1 1
iskriv
07. 11. 2025 13.00
+3
Bodo pa ustavni sodniki dovolili , da vozniki vozijo pijani !
ODGOVORI
3 0
kolo1982
07. 11. 2025 13.20
Kako lahko napišeš nekaj takega? Sodišče je samo potrdilo, da merilne naprave niso ustrezne za merjenje alkohola v izdihanem zraku. Da je za merodajno meritev potrebno uporabiti dodatno meritev z dražjo in ustrezno napravo. Podobno je z merilniki hitrosti, ki so načeloma izredno natanči, ampak ker so kalibrirani pri temperaturi 20C, nihče ne preverja koliko kažejo pri -15 C...+40C. Da se nekako pokrije to odstopanje so razširili toleranco.
ODGOVORI
0 0
