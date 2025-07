V juniju brez dela najmanj ljudi v samostojni Sloveniji

Zaposlilo oz. samozaposlilo se je 2860 oseb. To je 12,9 odstotka manj kot maja in 5,3 odstotka več kot junija lani. Skupaj se je iz evidenc zavoda za zaposlovanje prejšnji mesec odjavilo 4573 oseb.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev, tajnikov, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, natakarjev, kuhinjskih pomočnikov, grafičnih in multimedijskih oblikovalcev, strugarjev in elektroinštalaterjev.

V prvih šestih mesecev letos je bilo v povprečju prijavljenih 29.315 brezposelnih oz. 2,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Iz evidence se je v tem času odjavilo skupaj 33.955 brezposelnih, od teh se jih je zaposlilo 23.341 oz. 0,2 odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2024.

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Greta Betka Garbo Škerbinc, je med brezposelnimi skoraj 20 odstotkov mladih v starosti od 15 do 29 let, 36 odstotkov je starejših od 50 let, 40 odstotkov dolgotrajno brezposelnih ter 14,8 odstotka invalidov, 34 odstotkov pa je tistih, ki imajo samo osnovnošolsko izobrazbo ali manj.

"Na nekaterih teh kategorijah smo dosegli tudi znižanje, in sicer predvsem pri teh starejših in pri dolgotrajno brezposelnih osebah, je pa potrebnih tukaj zelo veliko aktivnosti zavoda, saj je eden od naših strateških ciljev aktivirati ves razpoložljivi potencial na domačem trgu dela," je razložila.

Po njenih besedah je povpraševanje delodajalcev po delavcih tudi v prvem polletju letos ostalo na visoki ravni, kljub temu da se je obseg povpraševanja medletno nekoliko zmanjšal. V prvem polletju so delodajalci zavodu sporočili 77.244 prostih delovnih mest, kar je 3,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.